यूपी के इस जिले में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों से उतरवाए गए 92 लाउडस्पीकर, प्रशासन की कार्रवाई से मची सनसनी
गोरखपुर पुलिस ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के लिए तीन दिवसीय अभियान चलाया। इस दौरान 92 अवैध लाउडस्पीकर जब्त किए गए, जिनमें सबसे अधिक झंगहा थाना क्षेत्र में मिले। पुलिस ने 437 यंत्रों को मानकों के विरुद्ध पाया, जिनमें से 345 की आवाज कम कराई गई। यह कार्रवाई डीजीपी कार्यालय के निर्देश पर की गई।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तार यंत्र हटाने के लिए पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया। सीओ के नेतृत्व में थानेदारों ने अपने-अपने थाना क्षेत्र के धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों की जांच की।
इस दौरान पूरे जिले में 92 अवैध लाउडस्पीकर और ध्वनी विस्तार यंत्र उतरवाकर जब्त किए गए। इसमें सबसे अधिक झंगहा थाना क्षेत्र में 13 अवैध यंत्र चलते मिले। वहीं शाहपुर थाना समेत छह थाना क्षेत्र में एक भी अवैध यंत्र चलते नहीं मिले।
डीजीपी कार्यालय से आए निर्देश के क्रम में पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। पुलिस कार्यालय के अनुसार जिले में कुल 480 लाउडस्पीकर और ध्वनी विस्तार यंत्र प्रयोग में लाए जा रहै। जांच के दौरान 437 यंत्र मानक के विरुत्र चलते पाए गए।
इसमें 345 यंत्रों की आवाज कम कराकर पुलिस उसे मानक के अनुरूप संचालित कराया। वहीं अवैध रूप से चलते मिले 92 यंत्रों को पुलिस ने उतरवाकर जब्त कर लिया।
पुलिस के अनुसार कोतवाली पुलिस ने तीन, राजघाट ने पांच, तिवारीपुर ने छह, कैंट ने दो, खोराबार ने एक, रामगढ़ताल पुलिस ने पांच, एम्स ने दो, गोरखनाथ ने एक, गुलरिहा ने एक , कैंपियरगंज ने 12 , पीपीगंज ने तीन, चिलुआताल ने दो, गीडा ने दो, सहजनवां ने तीन, हरपुर-बुदहट ने दो, चौरी चौरा ने तीन, झंगहा ने 13, पिपराइच ने नौ, गोला ने दो और खजनी थाना पुलिस ने तीन लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तार यंत्र उतरवाए।
इससे पहले भी पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाया था, लेकिन कुछ स्थानों पर लाउडस्पीकर बजने की शिकायत मिल रही थी।
