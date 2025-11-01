Language
    अब गूंजेगी शहनाई, गोरखपुर में चमका सोना-चांदी का बाजार, उमड़े खरीदार

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:50 AM (IST)

    दीपावली और छठ के बाद गोरखपुर के बाजारों में रौनक लौट आई है। शादी-विवाह के सीजन के चलते सराफा, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। देवोत्थान एकादशी से लग्न शुरू होने के साथ ही शहनाइयां गूंजने लगेंगी। कपड़ा व्यापारी दुल्हन के लिए आकर्षक साड़ियां और लहंगे लेकर आए हैं, जबकि सराफा बाजार में भी गहनों की खरीदारी तेज हो गई है। मैरिज हाउस और होटल भी पूरी तरह से बुक हो चुके हैं।

    सोने चांदी की खरीदारी करती महिलाओं की भीड़। फाइल फोटो

    प्रभात कुमार पाठक, जागरण गोरखपुर। दीपावली व छठ का त्योहार बीतने के बाद एक बार फिर बाजार में रौनक बढ़ गई है। शादी-विवाह के सामानों की खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़ ने दुकानों पर चमक बिखेर दी है। सराफा कारोबारी हो या फिर कपड़ा, बर्तन या इलेक्ट्रानिक की दुकान हर जगह लोगों की भीड़ है।

    बाजार में बिक्री बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे भी चमक उठे हैं। टेंट व्यवसायियों के यहां जहां बुकिंग पूरी हो चुकी है वहीं फूल कारोबारी भी पहले से ही प्री-बुकिंग कराने वालों को सेवा देने के लिए तैयार हैं। बाजार के जानकारों की माने तो इस बार लग्न के बाजार में अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है।

    इस बार देवोत्थान एकादशी शनिवार (एक नवंबर) को पड़ रही है। इसी दिन से लग्न शुरू हो जाएगा। नगर से लेकर गांव तक शहनाइयों की गूंज शुरू होगी। शहर के प्रमुख बाजारों घंटाघर, गोलघर, अलीनगर, घंटाघर, माया बाजार, मोहद्दीपुर व गोरखनाथ में शुक्रवार को खरीदारों की भीड़ रही।

    कोई कपड़े की खरीदारी करते नजर आया तो कोई आभूषण की दुकानों पर अपने बजट के अनुसार गहने पसंद कर रह था। शादी, विवाह को लेकर कपड़ा कारोबारियों ने दुल्हन के चढ़ावा को लेकर विभिन्न तरह की आकर्षक साड़ियां बाहर से मंगाई हैं। इसके अलावा लहंगा चुनरी और विभिन्न तरह के सुंदर लांचा भी मंगाए हैं।

    कपड़ा कारोबारी मनोहर अग्रवाल ने बताया कि लग्न को लेकर दूल्हे की शेरवानी के साथ-साथ परिवार के लोगों के लिए कुर्ता-पायजामा की मांग है। वहीं, लड़के नए स्टाइल के कपड़े पसंद कर रहे हैं। इस बार पुराने पैटर्न में पैंट और शर्ट स्मार्ट लुक में आ रहे हैं।

    इसी तरह दुल्हन के श्रृंगार के लिए कारोबारियों ने विभिन्न तरह की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मंगाई गई है। महिलाएं बाजार में कपड़ा की दुकानों पर दुल्हन के चढ़ावा के लिए विभिन्न तरह की आकर्षक साड़ियां, लहंगा चुनरी और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की खरीदारी करने में जुट गई हैं।

    सराफा बाजार की रौनक बढ़ी
    देवोत्थान एकादशी के साथ ही पहली नवंबर से लग्न की शुरुआत हो रही है। शादी वाले घर में सबसे पहले लोग आभूषण की खरीदारी करते हैं। इसको देखते हुए धनतेरस की तरह ही सराफा बाजार गुलजार हो चुका है। सोने-चांदी के भाव में गिरावट आने से आभूषणों की खरीदारी और तेज हो गई है।

    कारोबारी विनीत अग्रवाल ने बताया कि सोने की कीमतों में जिस तरह से उतार-चढ़ाव लगा हुआ हैं उसकी वजह से ग्राहकों में हल्के जवन के जेवरों का चलन बढ़ा है। शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो रहा है, इसलिए ग्राहक भी खरीदारी करने आ रहे हैं। शादी-विवाह के मद्देनजर शगुन के तौर पर पहले से ही आभूषणों की प्री-बुकिंग करा रखी है।

    इसके अलावा हीरे के आभूषणों की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। परम्परा जेम्स एंड ज्वेल्स के निदेशक संजय अग्रवाल ने बताया कि धतनेरस के मुकाबले सोने के भाव में अच्छी खासी गिरावट है। तेजी की संभावना बनी हुई है। ऐसे में ग्राहक लग्न की खरीदारी में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। जिनके यहां दिसंबर या उसके बाद शादी है वह प्री-बुकिंग कराने पर अधिक जोर दे रहे हैं।

    होटल व मैरेज हाउस फुल, परिणय सूत्र में बंधेंगे चार हजार जोड़े
    लग्न के मद्देनर शहर से लेकर ग्रामीण तक के सभी दौ सौ मैरेज हाउस बुक हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम लोगों ने होटल व रिसार्ट की भी बुकिंग कराई हैं। टेंट हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय खेमका के मुताबिक 18 नवंबर से छह दिसंबर तक शादियों के लिए शुभ मुहूर्त है।

    इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बीच लगभग चार हजार जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। ऐसे में इस बार टेंट कारोबारियों को 50 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। नवंबर माह में 18 से लेकर 30 तक लग्न तेज होने के कारण लगातार बुकिंग है।

    ऐसे में इन तिथियों में बुकिंग मिलने में लोगों कठिनाई हो रही है। क्योंकि अधिकांश बुकिंग दो से पांच माह पहले ही हो चुके हैं। यही वजह है कि इन तिथियों में कोई ऐसा मैरेज हाल नहीं है, जो आसानी से खाली मिले।