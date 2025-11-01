गोरखपुर पुस्तक महोत्सव: आज से नौ दिवसीय साहित्यिक उत्सव का आगाज, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शनिवार से नौ दिवसीय गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से पुस्तकों का यह मेला सजाया जा रहा है। महोत्सव का उद्धाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

इसके लिए वह सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेंगे। नौ नवंबर तक चलने वाले महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक और कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने शुक्रवार को संवाददाताओं को तैयारी की जानकारी दी है।

युवराज मलिक ने बताया कि महोत्सव के 200 से अधिक स्टाल में 100 से अधिक प्रकाशक अपनी पुस्तकों का स्टाल सजाएंगे। इसके अलावा बाल मंडप और साहित्यिक मंच पर नामचीन लेखकों-वक्ताओं के साथ संवाद, कार्यशालाएं और चर्चाएं आयोजित होंगी। बाल मंडप में बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां आयोजित होंगी। साहित्यिक मंच से गोरखपुर और प्रदेश के अन्य हिस्सों से जुड़ी मशहूर साहित्यिक विभूतियों को सुनने का अवसर मिलेगा। महाेत्सव के सांस्कृतिक मंच पर प्रतिदिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला चलेगा। सुबह 11 से रात आठ बजे तक सभी के लिए प्रवेश निश्शुल्क रहेगा।

कुलपति प्रो. टंडन ने कहा कि यह सिर्फ शहर ही नहीं समूचे पूर्वांचल का आयोजन है। प्रयास है कि इसकी चर्चा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो। इस महोत्सव के जरिये अध्यात्म की नगरी में साहित्य को नए आयाम मिलेंगे। कोशिश है कि महोत्सव के माध्यम से लोगों में पुस्तक पढ़ने की आदत बने।

आयोजन का उद्देश्य यही है। कुलपति ने सभी से इस कार्यक्रम में सपरिवार हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि भीड़ को देखते हुए महोत्सव के दौरान प्राचीन-इतिहास-हिंदी विभाग के सामने स्थित गेट को भी आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।



देर रात तक तैयारी पर होता रहा काम

महोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर देर रात तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन देर रात को तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। कमियों को दूर करने के जरूरी निर्देश दिए। जिला और पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा और अन्य व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारियां परखीं।