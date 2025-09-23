Gorakhpur News: वालीबाल में गोरखपुर मंडल अंडर-19 की बालक टीम ने जीता खिताब
गोरखपुर मंडल की टीम ने आजमगढ़ में आयोजित 69वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयी वालीबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-19 बालक वर्ग में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया जबकि अंडर-17 वर्ग में चित्रकूट को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। अधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और मुख्यमंत्री की खेल नीति की सराहना की।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आजमगढ़ में आयोजित 69वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयी अंडर-19 बालक वर्ग वालीबाल प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। शिबली इंटर कालेज के मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में गोरखपुर मंडल की टीम ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर को सीधे दो सेटों से 2-0 से पराजित कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
इसके पूर्व सेमीफाइनल में गोरखपुर मंडल ने आजमगढ़ की टीम को मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल मुकाबले में मंडल की टीम ने दमदार खेल दिखाते हुए विरोधी टीम को कोई मौका नहीं दिया और सीधे जीत दर्ज कर ली। वहीं, अंडर-17 बालक वर्ग में गोरखपुर की टीम ने चित्रकूट की टीम को हराकर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह ने खिलाड़ियों की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह खिलाड़ी अनुशासन और सजगता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और इनकी मेहनत से अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए।
गोरखपुर मंडल की इस उपलब्धि पर महाराजगंज के जिला विद्यालय निरीक्षक पीके शर्मा, देवरिया के शिवनारायण सिंह, कुशीनगर के श्रवण गुप्ता और गोरखपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक डा.अमरकांत सिंह ने विजयी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की खेल नीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं।
गोरखपुर मंडल की इस उपलब्धि पर मंडलीय क्रीड़ा सचिव डा.अरुणेंद्र राय, टीम मैनेजर प्रवीण कुमार सिंह, आलोक श्रीवास्तव, विपिन यादव, राम कृपाल मौर्य, अनिमेष कुमार, विवेकानंद मिश्र, अमीरुद्दीन अंसारी, अभय प्रताप सिंह, महेंद्र सिंह, शैलेन्द्र कुमार और प्रभात रंजन त्रिपाठी ने बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।
