टेलीग्राम एप पर निवेश का झांसा देकर बनाया शिकार, रेटिंग टास्क के नाम पर युवक को लगाया 1.89 लाख का चूना
टेलीग्राम के माध्यम से निवेश और ऑनलाइन टास्क का झांसा देकर युवक से 1.89 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई। पीड़ित की शिकायत पर गोरखनाथ थाना पुलिस ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,गोरखपुर। टेलीग्राम के जरिए निवेश और आनलाइन टास्क पूरा करने का लालच देकर युवक से 1.89 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर गोरखनाथ थाना पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
रसूलपुर निवासी मोहम्मद जैद ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने मोबाइल नंबर से टेलीग्राम अकाउंट बना रखा था। 22 दिसंबर 2025 को उनके टेलीग्राम पर अज्ञात नंबर से मैसेज आया। भेजने वाले ने खुद को एक निवेशक कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए गूगल मैप पर रेटिंग देने के बदले पैसे कमाने का आफर दिया।
शुरुआत में केवल रेटिंग टास्क किया पूरा
शुरुआत में जैद ने केवल रेटिंग टास्क पूरा किया, जिसके बदले उन्हें थोड़ी रकम दिखाई गई। इससे उनका भरोसा बढ़ गया। इसके बाद उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया, जहां एडमिन और अन्य सदस्य निवेश पर मोटे मुनाफे के स्क्रीनशाट और चार्ट साझा कर रहे थे।
ग्रुप में दावा किया गया कि थोड़े निवेश पर कुछ ही समय में दोगुणा-तिगुणा लाभ मिलेगा। पहले चरण में जैद से तीन हजार रुपये यूपीआइ के जरिए जमा किए। इसके बाद उनके नाम से बनी आइडी में मुनाफा जोड़कर 3,900 रुपये दिखाए गए, जिससे उन्हें लगा कि योजना असली है।
धीरे-धीरे साइबर ठगों ने नए-नए टास्क बताने शुरू कर दिए। फिर अलग-अलग खातों में रुपये ट्रांसफर कराए गए। हर बार यही कहा गया कि अगला टास्क पूरा होते ही पूरी रकम मुनाफे सहित वापस मिल जाएगी। पीड़ित लगातार इस भरोसे में रुपये भेजता रहा। ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन व गोरखनाथ थाने पहुंचकर तहरीर दी।
