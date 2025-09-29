Language
    सुसाइड प्वाइंट बनता जा रहा करमैनी पुल, महीने भर में दो लोगों ने दी जान, समय रहते पांच को बचाया

    By Jitendra Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:52 PM (IST)

    गोरखपुर के राप्ती नदी में एक युवक ने करमैनी पुल से छलांग लगा दी। राहगीर की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश कर रही है। युवक की पहचान जयहिंद यादव के रूप में हुई है जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। तलाशी अभियान के दौरान एसडीआरएफ ने एक बच्चे का शव भी बरामद किया है।

    करमैनी पुल से युवक ने राप्ती में लगाई छलांग, सिद्धार्थनगर के बच्चे का शव बरामद

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राप्ती नदी में रविवार को करमैनी पुत्र से एक युवक ने छलांग लगा दी। बाइक सवार राहगीर की सूचना पर पहुंची चौकी पुलिस ने पहले गोताखाेरों की मदद से युवक की तलाश की। पता नहीं चलने पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया।

    युवक की तलाशी के दौरान एसडीआरएफ ने एक बच्चे का शव बरामद किया, जिसकी पहचान सिद्धार्थनगर के उसका थाना के करमा गांव नौखनिया टोला निवासी अरुण साहनी के रूप में हुई।

    रविवार की सुबह साढ़े आठ बजे एक युवक बाइक से करमैनी पुल पर पहुंचा। बाइक खड़ी करने के बाद उसने कपड़े निकाले और नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पुल पर खड़ी बाइक से युवक की पहचान शिवपुर करमहवा निवासी जयहिंद यादव के रूप में की और स्वजन को सूचना दी।

    मौके पर पहुंचे उसके पिता संतराम यादव और भाई धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उसका भाई मानसिक रूप से बीमार था। चिकित्सक उसका उपचार कर रहे थे। उसने बताया कि जयहिंद एमएससी, बीएड था, शादी के बाद दो बेटियां है। नौकरी नहीं मिलने वह अवसाद में चला गया था।

    करमैनी चौकी पुलिस का कहना है कि युवक की तलाशी के दौरान सिद्धार्थनगर के एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंचे बच्चे के स्वजन ने बताया कि शुक्रवार को गांव से सटे राप्ती नदी में बच्चा नहाने गया था और गहरे पानी में डूब गया। तलाश चल रही थी, लेकिन पता नहीं चला।

    एक माह में दो की मौत, पांच को कूदने से बचाया

    करमैनी पुल अब सुसाइड प्वाइंट बनता जा रहा है। एक महीने में यहां दो लोगों ने कूदकर जान दे दी, जबकि पांच को समय रहते बचा लिया गया। 30 अगस्त को सांडे निवासी युवती ने नदी में छलांग लगाई थी। 6, 12, 15 और 26 सितंबर को चार लोगों को राहगीरों और पुलिस ने बचाया।

    27 सितंबर को रेक्सा निवासी युवक को भी लोगों ने नदी में कूदने से रोका। करमैनी पुलिस चौकी इंचार्ज भूपेंद्र तिवारी की सतर्कता और स्थानीय लोगों की मदद से कई और जानें बच चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने करमैनी पुल पर लोहे की जाली लगवाने की मांग की है।

    शिवपुर के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र यादव, अधिवक्ता मनोज यादव, प्रधान अरविंद यादव समेत अन्य ने कहा कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन से जाली लगवाने की मांग की जा चुकी है। लेकिन, अभी तक कोई पहल नहीं की गई।