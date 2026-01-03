गोरखपुर में पत्नी के गर्भपात से तनाव में चला गया पति, फंदा लगाकर दी जान
गोरखपुर के हरखापुर में पत्नी की विदाई न होने से क्षुब्ध 25 वर्षीय आकाश कन्नौजिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मई में शादी के बाद पत्नी मायके चली गई ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पत्नी की विदाई न हाेने से क्षुब्ध नगर पंचायत के वार्ड नंबर छह हरखापुर निवासी युवक ने शनिवार को फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की।
स्वजन के अनुसार आकाश कन्नौजिया 25 की शादी इसी वर्ष मई में हुई थी। शादी में ही बिदा होकर पत्नी आई। एक महीने बाद वह मुंबई काम करने चला गया था। इसी बीच पत्नी मायके चली गई। अगस्त में वह मुंबई से लौटकर आया और पत्नी को बिदा कराकर लाने की लगातार कोशिश कर रहा था।
ससुराल पक्ष के लोग उसे भेजने को तैयार नहीं थे। उनका आरोप था कि आकाश अत्यधिक नशा करता है। इसको लेकर अक्टूबर में बेला कांटा स्थित क्षत्रिय बाबा मंदिर पर पंचायत भी हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी चोरी-छिपे मोबाइल फोन पर बातचीत करते थे।
पत्नी गर्भवती थी और ससुराल के लोगों ने गर्भपात करा दिया था। इससे वह और अधिक अवसाद में चला गया। यह भी कहा जा रहा है कि आकाश ससुराल जाता तो उसे पीटकर भगा दिया जाता था।
पिता सुरेश मुंबई में रहते हैं और मां शारदा देवी पड़ोस में गई थीं। इसी बीच सुबह 10 बजे वह पत्नी से बात कर रहा था। इसके कुछ ही देर बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी।
वह पांच बहनों के बाद सबसे छोटा भाई था। थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना पर पड़ोस के लोग युवक को इलाज के लिए ले गए। वहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
