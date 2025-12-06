गोरखपुर में फोन पर दिया तलाक, रास्ते में घेरकर पीटा, चार पर केस
गोरखपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी को, जिसे उसने पहले फोन पर तीन तलाक दे दिया था, रास्ते में रोककर पीटा। महिला जब सब्जी खरीदने जा रही थी तभी आ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फोन पर तीन तलाक देकर छोड़ चुके युवक ने अपनी पूर्व पत्नी को रास्ते में घेरकर पीट दिया। महिला सब्जी खरीदने बाजार गई थी, तभी आरोपित बाइक से पहुंचा और मारपीट करने लगा। शोर मचाने पर लोग जुटे तो जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर कैंट पुलिस ने पूर्व पति व उसके तीन परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गाजीपुर जिले के भुड़कुड़ा गांव की रहने वाली पीड़िता वर्तमान में सिंघड़िया इलाके में अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ किराए के कमरे में रहती है। उसकी शादी वर्ष 2010 में आजमगढ़ जिले के मेहनगर, रासेपुर निवासी कामरान से हुई थी।
विवाह के बाद से ही कामरान शराब पीकर आए दिन मारपीट और प्रताड़ित करता था। स्थिति बिगड़ने पर महिला 2018 से बेटी के साथ अलग रहने लगी। पीड़िता का आरोप है कि पति लगातार फोन पर धमकियां देता था और एक दिन उसने फोन पर ही तीन तलाक कहकर संबंध खत्म कर लिया। इसके बाद भी उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ।
दो दिन पहले वह सब्जी खरीदने पास के बाजार गई थी। तभी बाइक से पहुंचे कामरान ने उसे रास्ते में घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। चिल्लाती हुई भागी तो वह पीछा करने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो कामरान उन्हें भी धमकाते हुए मौके से फरार हो गया।
पीड़िता का आरोप है कि न सिर्फ कामरान, बल्कि उसके परिवार के तीन अन्य सदस्य भी लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे हैं। तहरीर के आधार पर कैंट पुलिस ने घरेलू हिंसा, मारपीट और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कामराज की तलाश शुरू कर दी है।
