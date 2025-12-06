गोरखपुर में फोन पर दिया तलाक, रास्ते में घेरकर पीटा, चार पर केस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फोन पर तीन तलाक देकर छोड़ चुके युवक ने अपनी पूर्व पत्नी को रास्ते में घेरकर पीट दिया। महिला सब्जी खरीदने बाजार गई थी, तभी आरोपित बाइक से पहुंचा और मारपीट करने लगा। शोर मचाने पर लोग जुटे तो जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर कैंट पुलिस ने पूर्व पति व उसके तीन परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गाजीपुर जिले के भुड़कुड़ा गांव की रहने वाली पीड़िता वर्तमान में सिंघड़िया इलाके में अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ किराए के कमरे में रहती है। उसकी शादी वर्ष 2010 में आजमगढ़ जिले के मेहनगर, रासेपुर निवासी कामरान से हुई थी।

विवाह के बाद से ही कामरान शराब पीकर आए दिन मारपीट और प्रताड़ित करता था। स्थिति बिगड़ने पर महिला 2018 से बेटी के साथ अलग रहने लगी। पीड़िता का आरोप है कि पति लगातार फोन पर धमकियां देता था और एक दिन उसने फोन पर ही तीन तलाक कहकर संबंध खत्म कर लिया। इसके बाद भी उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ।