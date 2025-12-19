रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 20 लाख रुपये ठगने वाला गिरफ्तार, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर युवक को किया था गुमराह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित को कैंट थाना पुलिस ने गुरुवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपित बांसगांव थाना क्षेत्र के अतरौली, बघराई गांव का रहने वाला अमित राव है। पुलिस ने उसे दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

मामले में मोहद्दीपुर स्थित हाईडिल कालोनी निवासी नितेश यादव ने 11 अक्टूबर 2025 को कैंट थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। नितेश के अनुसार, अमित राव ने अपने साथियों बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव निवासी नसीब अली व आसिफ अली के साथ मिलकर रेलवे में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था।