रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 20 लाख रुपये ठगने वाला गिरफ्तार, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर युवक को किया था गुमराह
गोरखपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित अमित राव को कैंट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित ने नितेश यादव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित को कैंट थाना पुलिस ने गुरुवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपित बांसगांव थाना क्षेत्र के अतरौली, बघराई गांव का रहने वाला अमित राव है। पुलिस ने उसे दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
मामले में मोहद्दीपुर स्थित हाईडिल कालोनी निवासी नितेश यादव ने 11 अक्टूबर 2025 को कैंट थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। नितेश के अनुसार, अमित राव ने अपने साथियों बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव निवासी नसीब अली व आसिफ अली के साथ मिलकर रेलवे में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था।
इस भरोसे में आकर नितेश ने आरोपितों को 20 लाख रुपये दे दिए।पीड़ित का आरोप है कि रुपये लेने के बाद आरोपितों ने उसे एक नियुक्ति पत्र सौंप दिया। जब वह उस पत्र को लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड पहुंचा, तो जांच में वह नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी निकला। इसके बाद नितेश ने पुलिस से शिकायत की।
एसएसपी के निर्देश पर कैंट थाना पुलिस ने मामले में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने गुरुवार को मुख्य आरोपित अमित राव को गिरफ्तार कर लिया। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में शामिल अन्य नसीब अली व आसिफ की तलाश चल रही है।
