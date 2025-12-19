गैंगस्टर के आरोपी पूर्व रेलकर्मी का एक करोड़ का मकान कुर्क, ग्रुप-डी भर्ती में जालसाजी कर सूची में जोड़ दिया था बेटे का नाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे ग्रुप-डी भर्ती में धांधली के मामले में गैंग्सटर एक्ट के आरोपित पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य के विरुद्ध गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की गई। एम्स थाना पुलिस ने शाहपुर के राप्तीनगर इलाके में स्थित उसके मकान को गैंग्सटर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपित मूल रुप से गाजीपुर जिले का रहने वाला है।कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये है।

यह कार्रवाई कैंट थाने में दर्ज गैंग्स्टर एक्ट के मुकदमे के तहत की गई, जिसकी विवेचना एम्स थाना पुलिस कर रही थी। मामले की जड़ रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप-डी परीक्षा में हुई कथित हेराफेरी है, जिसमें आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान परिणामों में छेड़छाड़ कर चंद्रशेखर आर्य ने अपने बेटे राहुल प्रताप का नाम सूची में जुड़वाया था।

पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद कैंट थाना पुलिस ने 15 जून को पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य, उसके बेटे राहुल प्रताप, पूर्व रेलकर्मी राम सजीवन और उसके बेटे सौरभ के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में इसी प्रकरण में चारों के विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई की गई है।