गोरखपुर महोत्सव में सजेगी टेराकोटा की गुड़िया, स्टाल बनेंगे आकर्षण का केंद्र

संवादसूत्र, भटहट। गोरखपुर महोत्सव में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में शामिल टेराकोटा के आधा दर्जन से अधिक स्टाल लगाए जाएंगे। पारंपरिक टेराकोटा कलाकृतियों के साथ इस बार आकर्षक गुड़िया और सजावटी फाउंटेन भी लोगों को लुभाएंगे। 11 जनवरी 2026 को गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ चंपा देवी पार्क में होगा, जहां विभिन्न जगहों के उत्पादों की प्रदर्शनी सजेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भटहट क्षेत्र के टेराकोटा शिल्पकार गोरखपुर महोत्सव की प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए अलग- अलग कलाकृतियां तैयार कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान को ध्यान में रखते हुए टेराकोटा की गुड़िया बना रहे हैं। ग्राम पंचायत जंगल एकला नंबर दो के बुढ़ऊ टोला निवासी हरिओम आजाद ने बताया कि विशेष रूप से टेराकोटा की गुड़िया बनाई जा रही हैं। ताकि इस बार प्रदर्शनी में आने वाले लोग कलाकृतियों के बदलाव का अनुभाव पा सकें।