गोरखपुर महोत्सव के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, तय हो रही जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक बार फिर गोरखपुर महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव के लिए महोत्सव समिति ने कमर कस ली है। प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिये 17 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन के लिए पीडब्ल्यूडी ने महोत्सव समिति के निर्देश पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोजन पिछली बार की तरह ही इस बार भी चंपा देवी पार्क में होगा। अधिक से अधिक लोगों को महोत्सव में आमंत्रित करने के लिए दिसंबर से ही प्रचार-प्रसार का कार्य शुरू हो जाएगा।

आयोजन को लेकर पर्यटन विभाग में हलचल दिखने लगी है। फाइलों के तैयार होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आयोजन में पहले और तीसरे दिन की शाम बालीवुड नाइट से सजेगी। इसके लिए बालीवुड कलाकारों के चयन पर जल्द कार्य शुरू होगा। दूसरे दिन भोजपुरी नाइट का आयोजन होगा, जिसमें पूर्वांचल की संस्कृति का जलवा मंच से बिखेरा जाएगा।

इसमें मशहूर लोक कलाकारों को आमंत्रित करने की तैयारी है। स्थानीय कलाकारों को भी महोत्सव का मंच देने की प्राथमिकता हाेगी। इसमें ऐसे स्थानीय कलाकारों को अवसर दिया जाएगा, जिन्हें बीते वर्षों में यह अवसर नहीं मिल सका है। लोक कलाओं, लोक नृत्य, लोक संगीत और अन्य पारंपरिक विधाओं के कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाने पर जोर रहेगा। महोत्सव के दौरान हमेशा की तरह शिल्प मेला भी लगाया जाएगा।

इसके लिए स्टाल सजाया जाएगा। इसमें देश भर के हस्तशिल्पियों को स्टाल लगाने के लिए बुलाया जाएगा। क्षेत्रीय हस्तशिल्प को मेला परिसर में महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। विज्ञान प्रदर्शनी और कृषि मेला से महोत्सव का आकर्षण बढ़ेगा। विज्ञान प्रदर्शनी में नवाचार देखने को मिलेगा तो कृषि मेले मेंं कृषि क्षेत्र में हो रहा विकास।