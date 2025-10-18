गोरखपुर महोत्सव के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, तय हो रही जिम्मेदारी
गोरखपुर महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन महोत्सव को भव्य बनाने में जुटा है और विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक बार फिर गोरखपुर महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव के लिए महोत्सव समिति ने कमर कस ली है। प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिये 17 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन के लिए पीडब्ल्यूडी ने महोत्सव समिति के निर्देश पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोजन पिछली बार की तरह ही इस बार भी चंपा देवी पार्क में होगा। अधिक से अधिक लोगों को महोत्सव में आमंत्रित करने के लिए दिसंबर से ही प्रचार-प्रसार का कार्य शुरू हो जाएगा।
आयोजन को लेकर पर्यटन विभाग में हलचल दिखने लगी है। फाइलों के तैयार होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आयोजन में पहले और तीसरे दिन की शाम बालीवुड नाइट से सजेगी। इसके लिए बालीवुड कलाकारों के चयन पर जल्द कार्य शुरू होगा। दूसरे दिन भोजपुरी नाइट का आयोजन होगा, जिसमें पूर्वांचल की संस्कृति का जलवा मंच से बिखेरा जाएगा।
इसमें मशहूर लोक कलाकारों को आमंत्रित करने की तैयारी है। स्थानीय कलाकारों को भी महोत्सव का मंच देने की प्राथमिकता हाेगी। इसमें ऐसे स्थानीय कलाकारों को अवसर दिया जाएगा, जिन्हें बीते वर्षों में यह अवसर नहीं मिल सका है। लोक कलाओं, लोक नृत्य, लोक संगीत और अन्य पारंपरिक विधाओं के कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाने पर जोर रहेगा। महोत्सव के दौरान हमेशा की तरह शिल्प मेला भी लगाया जाएगा।
इसके लिए स्टाल सजाया जाएगा। इसमें देश भर के हस्तशिल्पियों को स्टाल लगाने के लिए बुलाया जाएगा। क्षेत्रीय हस्तशिल्प को मेला परिसर में महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। विज्ञान प्रदर्शनी और कृषि मेला से महोत्सव का आकर्षण बढ़ेगा। विज्ञान प्रदर्शनी में नवाचार देखने को मिलेगा तो कृषि मेले मेंं कृषि क्षेत्र में हो रहा विकास।
दिन भर चलता रहेगा आयोजनों का सिलसिला
महोत्सव के दौरान सुबह से शाम तक आयोजनों का सिलसिला चलेगा। कवि सम्मेलन, संगीत संध्या, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति से महोत्सव का मंच सजता रहेगा। सभी आयोजनों का इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों से सीधा प्रसारण किया जाएगा।
पर्यटन मंत्री करेंगे उद्घाटन, मुख्यमंत्री समापन
महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन व संस्कृति मंत्री के हाथों होगा। इस दौरान सांसद रवि किशन भी मंच पर मौजूद रहेंगे। अंतिम दिन 13 जनवरी को आयोजित होने वाले समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। वह समापन कार्यक्रम में आयोजित होने वाली भजन संध्या में भजनों का आनंद लेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। भजन संध्या मेंं भजनोंं की प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय स्तर के भजन गायक को आमंत्रित करने की महोत्सव समिति की योजना है। बालीवुड नाइट, भोजपुरी नाइट और भजन संध्या के लिए कलाकारों के नाम पर विचार शुरू हो गया है।
