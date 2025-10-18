कमिश्नर ने वनटांगिया गांव का निरीक्षण कर जांची तैयारी, CM योगी यहां मनाएंगे दिवाली
गोरखपुर कमिश्नर ने वनटांगिया गांव का दौरा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिवाली मनाने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कमिश्नर ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना और दिवाली की तैयारियों में सहयोग मांगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीवाली पर वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर तीन में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पारंपरिक दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का शुक्रवार को कमिश्नर अनिल ढींगरा ने निरीक्षण किया।
इस दौरान डीआइजी डा. एस चनप्पा, डीएम दीपक मीणा और एसएसपी राजकरन नय्यर भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शनिवार तक इसे पूरा कर लेने का निर्देश दिया।
प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया ग्रामवासियों और उनके बच्चों के साथ दीवाली का पर्व मनाएंगे। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामीणों के साथ संवाद जैसे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।
कमिश्नर ने कार्यक्रम स्थल और हेलिपैड का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर आने वाले सभी वनटांगिया ग्रामवासियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए और उन्हें सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाए।
निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी और जिला पूर्ति अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
