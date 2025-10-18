गोरखपुर में घर का सपना होगा साकार, कुश्मी एन्क्लेव में फ्लैटों का पंजीकरण शुरू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने गोरखनाथ क्षेत्र के लच्छीपुर में प्रस्तावित अपनी बहुमंजिली आवासीय परियोजना कुश्मी एन्क्लेव के फ्लैटों के लिए शुक्रवार से पंजीकरण शुरू कर दिया है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 17 नवंबर है।

पांच एकड़ में प्रस्तावित 286 फ्लैट वाली इस परियोजना में 860 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले टू बीएचके के फ्लैट की कीमत करीब 57 लाख रुपये है। इसी तरह 1380 वर्ग फीट क्षेत्रफल के थ्री बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 94 लाख और 1560 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले सर्वेंट क्वार्टर के साथ थ्री बीएचके फ्लैट की कीमत करीब 1.06 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। ढाई साल में परियोजना पूरी करने का लक्ष्य तय है। निर्माण कार्य का जिम्मा गोरखपुर की ही चयनित फर्म जीत एसोसिएट्स को सौंपा गया है।



दो ब्लाक में होंगे 11 मंजिल के पांच टावर



परियोजना के अंतर्गत ए और बी नाम से दो ब्लाक होंगे। ए ब्लाक में दो टावर बनेंगे जो स्टिल्ट के अलावा 11 मंजिला होंगे। इसी तरह बी ब्लाक में तीन टावर स्टिल्ट और 11 मंजिल के होंगे। ग्राउंड प्लस वन का क्लब बिल्डिंग और ग्राउंड प्लस वन का शापिंग कांप्लेक्स भी बनेगा। ए ब्लाक के दो टावर में 44-44 की संख्या में कुल 88 फ्लैट टू बीएचके श्रेणी के होंगे। इसके अलावा बी ब्लाक के तीन में थ्री बीएचके प्लस सर्वेंट रूम की सुविधा होगी।