गोरखपुर महोत्सव: रॉकेट लांचिंग से चरम पर पहुंचेगा रोमांच, लिडार से जमीन की मैपिंग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव परिसर में 10, 11 और 12 जनवरी को आयोजित होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी इस बार विज्ञान के अद्यतन और रोमांचक प्रयोगों की जीवंत झलक दिखाएगी। प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण बच्चों द्वारा तैयार किए गए राकेटों की लांचिंग होगी, जो आसमान में 300 से 400 मीटर तक ऊंची उड़ान भरेंगे। कुल पांच राकेटों की यह लांचिंग न केवल बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक उत्सुकता जगाएगी, बल्कि उपस्थित जनसमूह के रोमांच को भी चरम पर भी पहुंचाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महोत्सव समिति के आमंत्रण पर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र ने प्रदर्शनी की तैयारियां तेज कर दी हैं। राकेट लांचिंग की जिम्मेदारी ‘स्पेस दर्शन’ नामक निजी संस्था को सौंपी गई है, जिसने इसके लिए तकनीकी और सुरक्षा स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदर्शनी में विज्ञान के अत्याधुनिक प्रयोग और तकनीक का भी व्यापक प्रदर्शन होगा। लखनऊ का रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर विभिन्न प्रकार के लिडार उपकरणों के साथ प्रदर्शनी में हिस्सा लेगा।

लिडार तकनीक से जमीन के नीचे सर्वेक्षण, स्थल मैपिंग और उसके व्यावहारिक उपयोग को लाइव प्रदर्शन के जरिए दिखाया व समझाया जाएगा। लिडार का मोबाइल स्वरूप भी दर्शकों को देखने को मिलेगा, जो आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक की झलक देगा। साइंस सिटी की टीम विज्ञान बस के साथ प्रदर्शनी में पहुंचेगी।

इस बस के माध्यम से बच्चों और आमजन को विज्ञान आधारित रोचक प्रयोग और ‘विज्ञान के चमत्कार’ दिखाए जाएंगे। वहीं ‘स्पेस दर्शन’ संस्था मोबाइल नक्षत्रशाला लेकर आएगी, जिसके जरिए प्रदर्शनी स्थल पर ही दर्शक तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की दुनिया का सजीव अनुभव कर सकेंगे। इलाहाबाद की एक युवा विज्ञानी टीम प्रदर्शनी में खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान और पानी की शुद्धता जांचने के आसान व वैज्ञानिक तरीके सिखाएगी।