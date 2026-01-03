गोरखपुर महोत्सव के दौरान इन रास्तों पर जाने से बचें, तीन दिनों के लिए बना मेगा ट्रैफिक प्लान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव को आमजन के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में डीएम दीपक मीणा और एसएसपी राज करन नय्यर ने शनिवार को कार्यक्रम स्थल चंपा देवी पार्क का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की भौतिक हकीकत परखी।

निरीक्षण का मुख्य मकसद महोत्सव में आने वाले हजारों दर्शकों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू आवागमन पर रहा। इसके लिए महोत्सव को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल और वहां जाने वाले मार्गों के लिए तीन दिनों तक अलग ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। इस दौरान जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन, सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी और एसपी सिटी अभिनव त्यागी भी मौजूद रहे।

डीएम, एसएसपी ने मंच, दर्शक दीर्घा, प्रवेश-निकास मार्ग, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि दर्शकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी हों और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए एसएसपी ने प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग, पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे, सक्रिय कंट्रोल रूम और प्रभावी भीड़ प्रबंधन पर बल दिया।

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही, यातायात व्यवस्था को लेकर अलग ट्रैफिक प्लान तैयार करने को कहा गया, ताकि महोत्सव के दौरान शहरवासियों को जाम की समस्या न झेलनी पड़े।

अधिकारियों ने अग्नि सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आपात स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित रिस्पांस टीम की तैनाती पर भी चर्चा की। नगर निगम, विद्युत, स्वास्थ्य, अग्निशमन सहित सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए।