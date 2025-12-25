माघ मेला के लिए चलेगी अनारक्षित विशेष गाड़ी, झूसी–गोरखपुर के बीच होगा संचालन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर: माघ मेला के दौरान श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। 05112/05111 झूसी–गोरखपुर–झूसी माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन कुल 25 फेरों में किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

05112 झूसी–गोरखपुर माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन झूसी से 01, 02, 03, 04, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 31 जनवरी और 01, 02, 03, 13, 14, 15 एवं 16 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यह गाड़ी झूसी से शाम 17:10 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर 23:20 बजे पहुंचेगी।

वापसी में 05111 गोरखपुर–झूसी माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी 02, 03, 04, 05, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 जनवरी और 01, 02, 03, 04, 14, 15, 16 एवं 17 फरवरी 2026 को चलेगी। यह गाड़ी गोरखपुर से प्रातः 05:05 बजे चलकर झूसी 11:15 बजे पहुंचेगी।