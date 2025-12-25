Language
    माघ मेला के लिए चलेगी अनारक्षित विशेष गाड़ी, झूसी–गोरखपुर के बीच होगा संचालन

    By Arun Kumar Munna Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:36 PM (IST)

    माघ मेला के दौरान श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने एक विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। 05112/05111 झूसी–गोरखपुर–झूसी माघ मेला ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर: माघ मेला के दौरान श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। 05112/05111 झूसी–गोरखपुर–झूसी माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन कुल 25 फेरों में किया जाएगा।

    05112 झूसी–गोरखपुर माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन झूसी से 01, 02, 03, 04, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 31 जनवरी और 01, 02, 03, 13, 14, 15 एवं 16 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यह गाड़ी झूसी से शाम 17:10 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर 23:20 बजे पहुंचेगी।

    वापसी में 05111 गोरखपुर–झूसी माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी 02, 03, 04, 05, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 जनवरी और 01, 02, 03, 04, 14, 15, 16 एवं 17 फरवरी 2026 को चलेगी। यह गाड़ी गोरखपुर से प्रातः 05:05 बजे चलकर झूसी 11:15 बजे पहुंचेगी।

    इस विशेष गाड़ी में सामान्य द्वितीय श्रेणी एवं चेयरकार के 14 कोच, एक जनरेटर सह लगेज यान और एक एसएलआरडी सहित कुल 16 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे।