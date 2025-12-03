गोरखपुर में 10.94 लाख रुपये लेकर भूमि बैनामा करने से मुकरे जालसाज, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भूमि बैनामा करने के पहले खाते में 10.94 लाख रुपये लेकर जालसाज मुकर गए। रुपये वापस मांगने पर अब पीड़ित को धमकी दे रहे है। चिलुआताल के शास्त्रीनगर कालोनी निवासी विकास कुमार निगम ने घटना के संबंध में गुलरिहा थाने में तहरीर दी। मंगलवार को पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

विकास कुमार निगम ने पुलिस को बताया कि वह गुलरिहा क्षेत्र के महराजगंज टोला राजी में छह डिसमिल भूमि खरीदना चाहते थे। इसके लिए ठाकुरपुर नंबर एक निवासी मनोज प्रजापति, अनिल जायसवाल और उनकी पत्नी रीता जायसवाल को 50 हजार रुपये बयाना दिया था।