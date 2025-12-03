Language
    गोरखपुर में 10.94 लाख रुपये लेकर भूमि बैनामा करने से मुकरे जालसाज, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:06 AM (IST)

    Hero Image

    गुलरिहा पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तीन जालसाजों पर दर्ज किया मुकदमा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भूमि बैनामा करने के पहले खाते में 10.94 लाख रुपये लेकर जालसाज मुकर गए। रुपये वापस मांगने पर अब पीड़ित को धमकी दे रहे है। चिलुआताल के शास्त्रीनगर कालोनी निवासी विकास कुमार निगम ने घटना के संबंध में गुलरिहा थाने में तहरीर दी। मंगलवार को पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

    विकास कुमार निगम ने पुलिस को बताया कि वह गुलरिहा क्षेत्र के महराजगंज टोला राजी में छह डिसमिल भूमि खरीदना चाहते थे। इसके लिए ठाकुरपुर नंबर एक निवासी मनोज प्रजापति, अनिल जायसवाल और उनकी पत्नी रीता जायसवाल को 50 हजार रुपये बयाना दिया था।

    आरोपितों ने विश्वास में लेने के लिए भूमि पर कब्जा दे दिया, जिस पर उन्होंने चहारदीवारी बनवाकर एक कमरे पर टीन शेड लगवाया, जिसमें करीब 2.80 लाख रुपये खर्च हुए। कब्जा मिलने के बाद उन्होंने आरोपितों के खातों में कुल 10.94 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए।

    रुपये मिलते ही तीनों आरोपित बैनामा करने से मुकर गए। रकम वापस मांगने पर धमकी दे रहे हैं। थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।