गोरखपुर में डॉक्टर को भूमि दिलाने के नाम पर 71 लाख ठगने वाले गिरफ्तार, फर्जी पावर ऑफ अटार्नी बनाकर कराया था एग्रीमेंट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को भूमि दिलाने के नाम पर 71.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपितों को गुलरिहा पुलिस ने शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।पकड़े गए आरोपितों में कुशीनगर जिले के अहिरौली स्थित सुक्खड़ गांव के मनोज यादव और उसका रिश्तेदार अजय यादव शामिल है।

दोनों को दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार आरोपितों ने फर्जी पावर ऑफ अटार्नी और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे भूमि का एग्रीमेंट कर रुपये लिए थे। जेमिनी पैराडाइज में रहने वाले डाॅ. दुर्गेश त्रिपाठी ने गुलरिहा पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वर्ष 2024 में उनकी पहचान मनोज यादव से हुई, जिसने खुद को करीमनगर स्थित हास्पिटल का संचालक बताता था।इसी दौरान मनोज ने पिपराइच क्षेत्र के गढ़वा में 27 डिसमिल भूमि अपनी बताते हुए 60 लाख रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा।

विश्वास में आकर चिकित्सक ने 30 लाख रुपये एडवांस दे दिए। बाद में पता चला कि यह भूमि मनोज की नहीं थी और उसने दूसरे से फर्जी एग्रीमेंट कराया था।इसके पहले मनोज ने चिलुआताल क्षेत्र के फत्तेपुर स्थित सात डिसमिल एक और भूमि अपने रिश्तेदारों नेहा यादव और लालसा यादव की बताते हुए 1.80 करोड़ रुपये में सौदा तय कराया।

इस भूमि के लिए चिकित्सक ने 24 लाख रुपये नकद के अलावा नेहा यादव, लालसा यादव और शिरीष मिश्रा के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की। इसके साथ ही वेंडर कमलेश यादव को मिलाकर कुल 36 लाख 75 हजार रुपये दिए गए। दशहरा और दिवाली के बीच जमीन का बैनामा होना तय हुआ था, लेकिन निर्धारित समय तक न तो बैनामा हुआ और न ही भूमि से जुड़े दस्तावेज सही पाए गए।