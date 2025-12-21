गोरखपुर में टूटा सुरक्षा घेरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के पास पहुंची गाय; लापरवाही में सुपरवाइजर निलंबित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ में नए ओवरब्रिज का लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले में गाय घुस गई थी। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल गाय को काबू में कर लिया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। नगर आयुक्त ने इस मामले में सुपरवाइजर अरविंद कुमार को निलंबित किया है।

मुख्यमंत्री जब शुक्रवार शाम को लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे, उसी समय यह घटना हुई। चंद सेकंड की इस चूक ने वीवीआइपी मूवमेंट की तैयारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कार्यक्रम स्थल के आसपास तैनात पुलिस और प्रशासनिक अमले में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि स्थिति को जल्द ही संभाल लिया गया।