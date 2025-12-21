Language
    गोरखपुर में टूटा सुरक्षा घेरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी के पास पहुंची गाय; लापरवाही में सुपरवाइजर निलंबित

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:37 AM (IST)

    गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के पास अचानक एक गाय पहुंच गई, जिससे सुरक्षा में चूक हुई। इस घटना के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में सु ...और पढ़ें

    Hero Image

     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ में नए ओवरब्रिज का लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले में गाय घुस गई थी। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल गाय को काबू में कर लिया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। नगर आयुक्त ने इस मामले में सुपरवाइजर अरविंद कुमार को निलंबित किया है।

    मुख्यमंत्री जब शुक्रवार शाम को लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे, उसी समय यह घटना हुई। चंद सेकंड की इस चूक ने वीवीआइपी मूवमेंट की तैयारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कार्यक्रम स्थल के आसपास तैनात पुलिस और प्रशासनिक अमले में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि स्थिति को जल्द ही संभाल लिया गया।

    यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री के काफिले के सामने इस तरह की स्थिति बनी हो। इससे पहले चार दिसंबर को मुख्यमंत्री जब स्पोर्ट्स कालेज से एयरपोर्ट जा रहे थे, तब असुरन क्षेत्र में वार्निंग प्लीट के आगे बस आ गई थी। इस मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई थी।

    महज 15 दिनों के भीतर दूसरी बार सामने आई इस तरह की घटना ने सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। की गंभीर समीक्षा की जरूरत को उजागर कर दिया है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि वीवीआइपी सुरक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।