    जमीन बेचने के नाम पर 17 लाख की धोखाधड़ी, तीन लोगों पर केस, पैसे लेने के बाद जालसाजों ने दूसरे को कर दिया बैनामा

    By Jitendra Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:00 PM (IST)

    मुंडेरा बाजार में जमीन बेचने के नाम पर जालसाजों ने किशुन कुमार से 17 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने पैसे लेने के बाद वही जमीन दूसरों को बेच दी। धोखाधड़ ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार। भूमि बेचने के नाम पर जालसाजों ने 17 लाख रुपये लिए। इसके बाद भूमि दूसरे को बैनामा कर दिए। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर पीड़ित ने रुपये मांगे तो जालसाजो ने चेक दिया। जिसे बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। पीड़ित की तहरीर पर चौरी चौरा थाना पुलिस ने तीन लोगों पर केस दर्ज किया।

    ग्राम चौरी के टोला सतहवा पूर्वी निवासी किशुन कुमार ने पुलिस को बताया कि झंगहा थाना के परसौनी निवासी त्रयम्बक नाथ पांडेय, चौरी चौरा के सुरेश चौधरी और देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना निवासी विनय कुमार प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तीन मार्च 2025 को सुरेश चौधरी और विनय कुमार उनके घर आए और बताया कि त्रयम्बक नाथ पांडेय अपनी भूमि गाटा संख्या 67, रकबा 0.214 हेक्टेयर में से 0.097 हेक्टेयर हिस्सा 28 लाख रुपये में बेच रहे हैं। भूमि को पूरी तरह विवादमुक्त बताते हुए उन्होंने गारंटी भी दी।

    भुगतान कर बैनामा कराने की बात कही

    इसके बाद उसने चार माह में पूरा भुगतान कर बैनामा कराने की बात कही, जिस पर आरोपितों ने व्यवसाय शुरू करने के बहाने अग्रिम राशि मांगी। पहले 20 हजार रुपये और बाद में अलग-अलग तिथियों में त्रयम्बक नाथ पांडेय के खाते में कुल 17 लाख रुपये जमा करा लिए गए।

    इसी बीच आरोपित ने उस भूमि को 16 मई और छह जून 2025 को अन्य लोगों के नाम बैनामा कर दी। रुपये मांगने पर आरोपित ने पांच लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। बाद में गाली-गलौज और धमकी देकर भगा दिया गया। थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि केस दर्ज कर आगे की जांच चल रही है।