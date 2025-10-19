गोरखपुर अगवा कर लूटने के मामले में निलंबित पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ीं, अब एडीजी जोन की देखरेख में होगी विवेचना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजघाट पुल पर व्यापारी को अगवा कर 90 हजार रुपये लूटने के मामले में निलंबित दारोगा शुभम श्रीवास्तव सहित पांच पुलिसकर्मियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने के साथ ही इस मामले की विवेचना एडीजी जोन की देखरेख में कराने के निर्देश दिए हैं।

मामला 5 अगस्त का है।बेलीपार क्षेत्र के पिछौरा निवासी रविशंकर शुक्ल, जो राजस्थान में रहकर व्यापार करते हैं बाइक से साथियों संग घर जा रहे थे।राजघाट पुल के पास कार सवारों ने अगवा कर 90 हजार रुपये लूट लिए थे।जांच के सामने आया कि इस घटना में नौसढ़ के तत्कालीन चौकी प्रभारी शुभम श्रीवास्तव, महिला उपनिरीक्षक आंचल राणा और सिपाही प्रवीन यादव, सुभाष यादव व राजेश चौधरी की भूमिका संदिग्ध है।

एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से पांचों को निलंबित करते हुए विभागीय जांच बैठा दी।कार्रवाई के बाद आरोपित पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताया और केस समाप्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने तब गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए आदेश दिया था कि आरोपित विवेचना में सहयोग करें।