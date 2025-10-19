Language
    गोरखपुर GDA ने निरस्त किया आवंटन, अपना ताला जड़ चले गए आवंटी

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:04 AM (IST)

    गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने लोहिया एन्क्लेव योजना के 24 फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया है, क्योंकि आवंटियों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था। जीडीए ने 15 नवंबर तक फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद ज्यादातर आवंटी ताला लगाकर चले गए हैं। जीडीए उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि कब्जा न खाली करने पर सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    बकाया धनराशि न जमा करने पर जीडीए ने की कार्रवाई, 15 नवंबर तक फ्लैट खाली करने की चेतावनी

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने सख्त रुख अपनाते हुए लोहिया एन्क्लेव आवासीय योजना फेज-1 और फेज-2 के कुल 24 फ्लैटों के आवंटन निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई उन आवंटियों के खिलाफ की गई है, जिन्होंने लंबे समय से बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया था। प्राधिकरण ने सभी संबंधित आवंटियों को 15 नवम्बर तक आवंटित भवन स्वयं खाली करने का निर्देश जारी किया है।

    उधर, आवंटन निरस्त होने की सूचना पर ज्यादातर आवंटी संबंधित फ्लैटों पर अपना ताला जड़कर कहीं अन्यत्र चले गए हैं। मौके पर नोटिस चस्पा करने गई टीम को आस-पास के लोगों ने बताया कि वे पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे।

    उधर, जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में कब्जा नहीं खाली करने पर सीलिंग और वसूली के साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही सीलिंग और अन्य कार्रवाई पर होने वाला खर्च अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों से वसूला जाएगा।

    प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि जीडीए की टीम ने बकायेदारों को नोटिस जारी करने के साथ ही फ्लैटों पर सार्वजनिक सूचना चस्पा कर दी है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में फ्लैट न खाली करने की स्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

    इन फ्लैटों का आवंटन हुआ निरस्त

    जीडीए की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, फेज-1 के एमआइजी 3 बीएचके ब्लाक संख्या 15/302, 30/301, 10/202 और 11/303, तथा फेज-2 के 02/एसएफ/303, 01/जीएफ/101, 07/जीएफ/104, 01/टीएफ/404, 03/एफएफ/204, 01/जीएफ/102, 06/टीएफ/403, 01/जीएफ/103, 03/जीएफ/104, 03/एफएफ/201, 01/एफएफ/201, 05/404, 06/204, 07/401, 08/टीएफ/403, 4/एफएफ/202, 06/एफएफ/203, 06/एसएफ/301, 11/एफएफ/203, 07/एसएफ/304 सहित कुल 24 फ्लैटों का आवंटन निरस्त किया गया है।