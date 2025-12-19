मेले में पहली बार दिखेगी रसियन जलपरी, रेंजर व टावर भरेगा रोमांच

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाला परंपरागत खिचड़ी मेला इस बार नए कलेवर में दिखेगा। मेले में लोगों को पहली बार रसियन जलपरी को देखने का अवसर मिलेगा तो तरह-तरह के झूलों की सवारी से राेमांच बढ़ेगा। मंदिर परिसर में मेला आकार लेता दिखने लगा है।

झूले सजने लगे हैं और तरह-तरह की रंग-बिरंगी दुकानें चमकने लगी हैं। मेला प्रबंधन के मुताबिक भले ही मेले की औपचारिक शुरुआत मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को होगी लेकिन इसकी रौनक नए साल के आगमन के साथ ही दिखने लगेगी। नए साल के पहले दिन तक मेले का अनौपचारिक संचालन शुरू करने की मेला प्रबंधन की योजना है।

मेला और झूला का गहरा संबंध है। बिना झूले के मेला नहीं और बिना मेला के झूला नहीं। मेला परिसर में यह चरितार्थ होता दिखने लगा है। उल्टा-पुल्टा करके झुलाने वाला झूला रेंजर तैयार होने लगा है। ऊंचाई पर चढ़ाकर झुलाने वाला टावर झूला भी अपार आनंद की अनुभूति कराने को स्वरूप ले रहा है।

झूले के अन्य प्रकार की बात करें तो कोलंबस, क्रास, सोलंबो, मेरी ग्रांट, जाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रेगन, ब्राउंसी जैसे झूलों का जल्द से जल्द संचालन शुरू करने के लिए कारीगर जोरशोर से जुटे हैं। जल्द ही कुंए में कार व बाइक की दौड़ दिखाने वाला बेलोड्रोन सर्कस का कुंआ भी बनकर तैयार हो जाएगा और कुंए में कार और बाइक की राइडिंग देखने का आनंद मिलने लगेगा।

दुकानदार सामान लेकर आने लगे हैं। कुछ तो अपनी दुकान सजाने भी लगे हैं। क्राकरी, आर्टिफिशियल आभूषण, तरह-तरह के बर्तन, सजावट के सामान की दुकानें एक बार फिर मेले में लगेंगी और लोगों का उन सामानों की खरीदारी एक स्थान पर करने का अवसर देंगी, जिन्हें खरीदने के लिए शहर भर की दौड़ करनी पड़ती है।