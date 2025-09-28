कबड्डी प्रतियोगिता में बेटियां बना रहीं पहचान, किस टीम ने अंडर-14, 17 और 19 वर्ग में जीता खिताब?

गोरखपुर में राजकीय एडर गर्ल्स इंटर कॉलेज के तत्वावधान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अंडर-14 में खजनी अंडर-17 में सदर पूर्वी और अंडर-19 में बांसगांव की टीम विजेता रही। राष्ट्रीय पहलवान सुभाष राय ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि बालिकाएं आज किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र भी दिए।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माध्यमिक विद्यालयी अंडर-14, 17 व 19 बालिका वर्ग जनपद स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता रविवार को राजकीय एडर गर्ल्स इंटर कालेज के संयोजन में जुबिली इंटर कालेज में आयोजित हुई। अंडर-14 वर्ग में फाइनल मुकाबला सहजनवा और खजनी के बीच खेला गया, जिसमें खजनी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सहजनवां को पराजित कर खिताब जीत लिया।

अंडर-17 वर्ग में आठ प्रभागों की टीमों ने भाग लिया। इस मुकाबले में सदर पूर्वी की टीम ने खजनी को हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। वहीं, अंडर-19 वर्ग के फाइनल में बांसगांव ने महानगर की टीम को मात देकर ट्राफी अपने नाम की।

इसके पूर्व राष्ट्रीय पहलवान सुभाष राय ने मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अंत में उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। संबोधित करते हुए कहा कि आज की सदी में बालिकाएं किसी भी मायने में बालकों से कम नहीं हैं। चाहे खेल हो या विज्ञान, हर क्षेत्र में वे अपनी पहचान बना रही हैं। देश तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब हम बालकों के साथ-साथ बालिकाओं को भी अच्छी शिक्षा और सुविधाएं देंगे।