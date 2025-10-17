Language
    Indian Railways News: गोरखपुर जंक्शन पर भीड़ बढ़ने से बंद हो जाएगी प्लेटफार्म व जनरल टिकटों की बुकिंग, 4 गेटों से ही मिलेगा प्रवेश

    By PREM NARAYAN DWIVEDIEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    त्योहारों के दौरान गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, रेलवे ने प्लेटफार्म और जनरल टिकटों की बुकिंग को बंद करने का फैसला किया है। स्टेशन में प्रवेश केवल चार गेटों से ही मिलेगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन यात्रियों को कम असुविधा हो, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था कर रहा है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों (दीपावली और छठ) में गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ को सहेजने के लिए रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अचानक भीड़ बढ़ने पर प्लेटफार्म और जनरल टिकट की बुकिंग भी बंद हो जाएगी। क्षमता से अधिक होने पर यात्रियों को गेट पर ही रोक लिया जाएगा।

    गेटों पर ही टिकट चेक करने की व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। बिना टिकट प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा। जंक्शन की पूरी निगरानी के लिए स्टेशन परिसर में वार रूम तैयार कर लिया गया है। रेलकर्मियों की 24 घंटे की ड्यूटी लगा दी गई है। स्टेशन प्रबंधन ने व्हीकल प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके तहत चार गेटों से ही यात्रियों को प्रवेश मिलेगा।

    गेट नंबर सात से प्रवेश और निकास, गेट नंबर छह से प्रवेश और पांच से निकास, गेट चार से प्रवेश और निकास तथा गेट दो से प्रवेश व एक नंबर से निकास होगा। गेट नंबर तीन पहले से बंद है। भीड़ बढ़ने पर सर्कुलेटिंग एरिया (स्टेशन परिसर) को वाहन फ्री कर दिया जाएगा। स्टेशन प्रबंधन ने महाप्रबंधक के दिशा-निर्देश पर त्योहारों में गोरखपुर जंक्शन से आवागमन करने वाले यात्रियों को नियंत्रित करने की पूरी योजना तैयार कर ली है।

    प्लेटफार्मों पर यात्रियों का आवागमन बाधित न हो, इसके लिए पार्सल को भी व्यवस्थित करने के लिए योजना बना ली गई है। बाहर से आने वाले पार्सल को प्लेटफार्म पर उतरते ही जंक्शन परिसर से बाहर कर दिया जाएगा। गोरखपुर में बुक पार्सल को समय पर ही प्लेटफार्मों पर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती कर ली गई है।

    प्लेटफार्मों पर भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को स्टेशन परिसर में बने होल्डिंग एरिया (विश्राम स्थल) में ही रोक लिया जाएगा। गोरखपुर से बनकर चलने वाली ट्रेनों के यात्री निर्धारित प्रस्थान समय के 30 मिनट तथा वैशाली, सप्तक्रांति और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी पासिंग ट्रेन के यात्रियों को 20 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचने की अनुमति होगी।

    स्पेशल ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर एक, दो और नौ से ही संचालित किया जाएगा। सुरक्षा बल ट्रेनों के रवाना होने के समय के हिसाब से यात्रियों को होल्डिंग एरिया से प्लेटफार्मों पर जाने की अनुमति देंगे। होल्डिंग एरिया के अलावा टिकट काउंटरों, गेटों और फुट ओवरब्रिज पर सुरक्षा बलों के अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है, जो यात्रियों की एक-एक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर यात्रियों का सहयोग भी करेंगे।

    त्योहारों में गोरखपुर जंक्शन पर अचानक भीड़ बढ़ने पर प्लेटफार्म व जनरल टिकटों की बुकिंग बंद की जा सकती है। यात्रियों की संख्या क्षमता से अधिक होने पर उन्हें प्लेटफार्मों से बाहर रोका जा सकता है। यात्रियों की सुरक्षा व ट्रेनों के निर्बाध संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है।

    - पंकज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे।