Indian Railways News: गोरखपुर जंक्शन पर भीड़ बढ़ने से बंद हो जाएगी प्लेटफार्म व जनरल टिकटों की बुकिंग, 4 गेटों से ही मिलेगा प्रवेश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों (दीपावली और छठ) में गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ को सहेजने के लिए रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अचानक भीड़ बढ़ने पर प्लेटफार्म और जनरल टिकट की बुकिंग भी बंद हो जाएगी। क्षमता से अधिक होने पर यात्रियों को गेट पर ही रोक लिया जाएगा।

गेटों पर ही टिकट चेक करने की व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। बिना टिकट प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा। जंक्शन की पूरी निगरानी के लिए स्टेशन परिसर में वार रूम तैयार कर लिया गया है। रेलकर्मियों की 24 घंटे की ड्यूटी लगा दी गई है। स्टेशन प्रबंधन ने व्हीकल प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके तहत चार गेटों से ही यात्रियों को प्रवेश मिलेगा।

गेट नंबर सात से प्रवेश और निकास, गेट नंबर छह से प्रवेश और पांच से निकास, गेट चार से प्रवेश और निकास तथा गेट दो से प्रवेश व एक नंबर से निकास होगा। गेट नंबर तीन पहले से बंद है। भीड़ बढ़ने पर सर्कुलेटिंग एरिया (स्टेशन परिसर) को वाहन फ्री कर दिया जाएगा। स्टेशन प्रबंधन ने महाप्रबंधक के दिशा-निर्देश पर त्योहारों में गोरखपुर जंक्शन से आवागमन करने वाले यात्रियों को नियंत्रित करने की पूरी योजना तैयार कर ली है।

प्लेटफार्मों पर यात्रियों का आवागमन बाधित न हो, इसके लिए पार्सल को भी व्यवस्थित करने के लिए योजना बना ली गई है। बाहर से आने वाले पार्सल को प्लेटफार्म पर उतरते ही जंक्शन परिसर से बाहर कर दिया जाएगा। गोरखपुर में बुक पार्सल को समय पर ही प्लेटफार्मों पर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती कर ली गई है।