गोरखपुर जंक्शन के होल्डिंग एरिया में ही मिल जाएगा 'जनरल टिकट', यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों में अब जनरल टिकट को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। गोरखपुर जंक्शन पर होल्डिंग एरिया में ही यात्रियों को जनरल टिकट मिल जाएगा। उन्हें भागकर टिकट काउंटरों पर लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। प्रत्येक होल्डिंग एरिया में टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) हाथ में मोबाइल यूटीएस टिकट मशीन लेकर उपस्थित रहेंगे।

पांच टीटीई हाथ में मोबाइल यूटीएस टिकट मशीन लेकर घूमते रहेंगे। टीटीई होल्डिंग एरिया व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर स्वयं पहुंचकर आनलाइन जनरल टिकट बुक कर देंगे। यात्री किराये का भुगतान आनलाइन कर सकेंगे। यात्रियों को राहत तो मिलेगी ही, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी।

गोरखपुर जंक्शन पर पहली बार ड्राेन से गोरखपुर जंक्शन और यात्रियों की निगरानी की जाएगी। होल्डिंग एरिया की भी उच्च क्षमता वाले सीसी कैमरे से निगरानी होगी। 30 अतिरिक्त सीसी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसकी मानीटरिंग भी आरंभ हो गई है। दरअसल, प्रयागराज महाकुंभ में रामबाग प्रयागराज और झूसी स्टेशन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने मोबाइल यूटीएस टिकट मशीन की व्यवस्था की थी। श्रद्धालुओं को राहत मिली थी।

रेलवे प्रशासन ने महाकुंभ के बाद मुख्यालय गोरखपुर में रखे गए दस मोबाइल यूटीएस टिकट मशीन का उपयोग पहली बार दीपावली और छठ के भीड़ में करने का निर्णय लिया है। ताकि, यात्रियों को भी राहत मिल सके। फिलहाल, गोरखपुर जंक्शन पर पांच होल्डिंग एरिया तैयार हो गए हैं। एक होल्डिंग एरिया वीआइपी गेट के सामने गेट नंबर एक पर, दूसरा कोच रेस्टोरेंट के पास, तीसरा गेट नंबर पांच व छह के बीच, चौथा प्लेटफार्म नंबर एक स्थित कैब वे पर तथा पांचवां उत्तरी द्वार के बुकिंग हाल के पास बना है।

भीड़ बढ़ने पर जंक्शन पहुंचने वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही रोक लिया जाएगा। गोरखपुर से बनकर चलने वाली ट्रेनों के यात्री निर्धारित प्रस्थान समय के 30 मिनट तथा वैशाली, सप्तक्रांति और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी पासिंग ट्रेन के यात्रियों को 20 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचने की अनुमति होगी।

स्पेशल ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर एक, दो और नौ से ही संचालित किया जाएगाा। सुरक्षा बल ट्रेनों के रवाना होने के समय के हिसाब से यात्रियों को होल्डिंग एरिया से प्लेटफार्मों पर जाने की अनुमति देंगे। प्लेटफार्मों पर पहुंचने के लिए भी रूट निर्धारित किया गया है। गेट पर ही यात्रियों के टिकट चेक कर लिए जाएंगे। अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। स्टेशन आवागमन करने वाले लोगों के लिए भी वेहिकल प्लान भी तैयार किया गया है।