गोरखपुर में पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने कर दी शिवानी की हत्या, पूरी कहानी जानकर पुलिस भी हुई हैरान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चचेरी बहन की शादी में आयी नवविवाहिता शिवानी निषाद (20) की हत्या उसके पूर्व प्रेमी विनय निषाद व दीपक ने की थी। पड़ोस में रहने वाला आरोपित विनय सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था और पिछले तीन साल से शिवानी के साथ प्रेम संबंध में था। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया...मुझे कोई पछतावा नहीं। झंगहा पुलिस ने आरोपित के घर से हत्या में इस्तेमाल हंसिया बरामद किया। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र ने मंगलवार की दोपहर पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जंगल रसूलपुर नंबर दो के लक्ष्मीपुर टोला में रहने वाली शिवानी की शादी नौ मई 2025 को देवरिया जिले के अवस्थी गांव में हुई थी। शादी के बाद भी विनय से उसकी बातचीत जारी रही।

21 नवंबर की रात शिवानी चचेरी बहन की शादी में मायके आई थी। रात करीब दो बजे घर के बाथरूम में उसका खून से लथपथ शव मिला। गर्दन पर धारदार हथियार से कई वार और अंगूठे पर गहरे कट के निशान से स्पष्ट था कि उसने बचने की कोशिश की थी। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि शिवानी उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी, परेशान होकर वह रिश्ते को खत्म करना चाहता था।

सेना भर्ती की तैयारी के चलते वह किसी भी तरह इस संबंध से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसलिए शादी से लौटने के बाद शिवानी के बुलाने पर बातचीत करने गया, वहां बाथरूम में ले जाकर हंसिया से उसका गला रेत दिया। सर्विलांस व फोरेंसिक साक्ष्य में भी विनय के घटना में शामिल होने का प्रमाण मिला। एसपी ने बताया कि विनय के पिता हिमाचल में काम करते हैं वह मां-बाप का इकलौता बेटा है। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।