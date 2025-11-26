Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने कर दी शिवानी की हत्या, पूरी कहानी जानकर पुलिस भी हुई हैरान

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:49 AM (IST)

    गोरखपुर में एक नवविवाहिता शिवानी निषाद की हत्या उसके पूर्व प्रेमी विनय निषाद ने की। विनय और शिवानी के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन विनय इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहता था। शिवानी के दबाव बनाने पर उसने हंसिया से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चचेरी बहन की शादी में आयी नवविवाहिता शिवानी निषाद (20) की हत्या उसके पूर्व प्रेमी विनय निषाद व दीपक ने की थी। पड़ोस में रहने वाला आरोपित विनय सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था और पिछले तीन साल से शिवानी के साथ प्रेम संबंध में था। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया...मुझे कोई पछतावा नहीं। झंगहा पुलिस ने आरोपित के घर से हत्या में इस्तेमाल हंसिया बरामद किया। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र ने मंगलवार की दोपहर पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जंगल रसूलपुर नंबर दो के लक्ष्मीपुर टोला में रहने वाली शिवानी की शादी नौ मई 2025 को देवरिया जिले के अवस्थी गांव में हुई थी। शादी के बाद भी विनय से उसकी बातचीत जारी रही।

    21 नवंबर की रात शिवानी चचेरी बहन की शादी में मायके आई थी। रात करीब दो बजे घर के बाथरूम में उसका खून से लथपथ शव मिला। गर्दन पर धारदार हथियार से कई वार और अंगूठे पर गहरे कट के निशान से स्पष्ट था कि उसने बचने की कोशिश की थी। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि शिवानी उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी, परेशान होकर वह रिश्ते को खत्म करना चाहता था।

    सेना भर्ती की तैयारी के चलते वह किसी भी तरह इस संबंध से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसलिए शादी से लौटने के बाद शिवानी के बुलाने पर बातचीत करने गया, वहां बाथरूम में ले जाकर हंसिया से उसका गला रेत दिया। सर्विलांस व फोरेंसिक साक्ष्य में भी विनय के घटना में शामिल होने का प्रमाण मिला। एसपी ने बताया कि विनय के पिता हिमाचल में काम करते हैं वह मां-बाप का इकलौता बेटा है। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

    यह भी पढ़ें- यूपी में वृद्धाश्रम में मां ने तोड़ा दम, बेटे ने शव लेने से किया इनकार और कह दी ये बात


    माथा चूमा और रेत दिया गला, मौत होने तक बैठा रहा:
    पूछताछ में विनय ने बताया कि शादी में जयमाल के बाद वह शिवानी को घर ले गया। बगल के बागीचे में दोनों करीब दो घंटे तक बैठे रहे। शिवानी ने साथ रहने और शादी करने का दबाव बनाया। समझाने पर कि शादी हो चुकी है उसका पीछा छोड़ दे, वह नहीं मान रही थी... तभी मैंने उसके माथे को चूमा, गले लगाया और गला रेत दिया। वारदात के दौरान शिवानी ने हंसिया पकड़ ली, जिसे छुड़ाने में दोनों की उंगलियां कट गईं। विनय ने कहा कि वह तब तक वहीं बैठा रहा, जब तक शिवानी की मौत नहीं हो गई।

    वीडियो,डाॅग स्क्वाॅड व सीडीआर से मिला सुराग:
    घटनास्थल पर पहुंचा खोजी कुत्ता टोनी शिवानी के घर से तीन बार सीधे विनय के यहां गया। ग्रामीणों ने भी दोनों की बातचीत की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने सीडीआर निकलवाया, जिसमें देर रात तक दोनों के बीच बातचीत होने की बात सामने आयी। शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग में भी विनय दिखा था। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। पहले उसने प्रेम का हवाला देकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ पर टूट गया।