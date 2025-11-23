गोरखपुर में HP में नहीं दूर हो रही सिलिंडर की कमी, परेशान हो रहे उपभोक्ता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बड़हलगंज के मनीष की माता के नाम से हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) का रसोई गैस कनेक्शन है। घर में शादी है इसलिए मनीष को कई रसोई गैस सिलिंडर की जरूरत है। उन्होंने पास-पड़ोसियों से खाली सिलिंडर का जुगाड़ भी कर लिया है लेकिन एजेंसी पर सिलिंडर ही नहीं उपलब्ध है।

वह रोजाना इस आस में एजेंसी व गोदाम पर जा रहे हैं कि दो-चार सिलिंडर की व्यवस्था हो जाएगी लेकिन हर बार उनको निराश लौटना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि बुकिंग के 12 से 15 दिन बाद ही सिलिंडर दे पाना संभव होगा। इसकी वजह प्लांट से भरे सिलिंडर का न आ पाना है।

यह सिर्फ मनीष की ही समस्या नहीं है। एचपी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कमी के कारण गीडा के बाटलिंग प्लांट में सिलिंडर रीफिल ही नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण एजेंसियों पर मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अधिकारियों से बात हुई है। एक-दो दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है।