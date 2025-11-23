Language
    अब असुरन, शाहपुर और पिपराइच में होगा बैनामा, बन रही है फोरलेन सड़क

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:40 AM (IST)

    गोरखपुर में असुरन से पिपराइच तक बन रही फोरलेन सड़क के लिए अगले सप्ताह से असुरन, शाहपुर और पिपराइच में जमीन का बैनामा होगा। राजस्व विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। 942 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क 10 अगस्त 2026 तक पूरी होनी है। पादरी बाजार से ताज पिपरा चौराहे तक अधिकांश बैनामे हो चुके हैं और मुआवजा दिया जा रहा है।

    पिपराइच क्षेत्र में फोरलेन की जद में आ रहे मकान व दुकान को खुद तोड़ते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। असुरन से पिपराइच तक बन रही फोरलेन सड़क के लिए अगले सप्ताह से असुरन, शाहपुर और पिपराइच क्षेत्र में जमीन, दुकान व मकान का बैनामा होगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। 19 किलोमीटर 485 मीटर लंबी और चार लेन चौड़ी सड़क के निर्माण पर 942 करोड़ 44 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड तीन को 10 अगस्त 2026 तक निर्माण पूरा कर लेना है।

    असुरन से पिपराइच तक सड़क का निर्माण 11 फरवरी 2025 को शुरू हुआ है। फोरलेन की जद में कई मकान, दुकान व जमीन आ रही हैं। इसे देखते हुए राजस्व विभाग लगातार बैनामा कराने में जुटा है। पिपराइच संवाद सूत्र के अनुसार जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। बैनामा के बाद लोग खुद ही फोरलेन की जद में आ रहे अपने मकान व दुकान तोड़ रहे हैं।

    नायब तहसीलदार अरविंद पांडेय ने बताया कि पादरी बाजार से ताज पिपरा चौराहे तक तकरीबन 14 किलोमीटर लंबाई में फोरलेन के लिए आने वाले अधिकांश मकान और दुकानों का बैनामा पूरा कर लिया गया है। करीब 80 प्रतिशत लोगों ने बैनामा कर दिया है। जो लोग बैनामा नहीं कर पाए हैं उनके संपर्क में राजस्व विभाग है। जिनके बैनामा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके खातों में मुआवजा की राशि भेजी जा रही है। विभाग का प्रयास है कि शेष लोगों को भी जल्द प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए।

    ऐसे बन रही है फोरलेन सड़क

    • असुरन चौक से पादरी बाजार चौकी तक चौड़ाई- 20.5 मीटर
    • नगर पंचायत पिपराइच से पादरी बाजार तक चौड़ाई- 29 मीटर
    • पतरा बाजार में करीब सात सौ मीटर लंबी सड़क की चौड़ाई- 24.5 मीटर
    • नगर पंचायत पिपराइच रामलीला मैदान से विजय चौक तक कस्बा के अंदर सड़क की चौड़ाई- 20.5 मीटर
    • विजय चौक से सिधावल चौक करीब पौने दो किलोमीटर सड़क की चौड़ाई- 24.5 मीटर

    असुरन में नगर निगम की दुकानें भी आ रही जद में
    असुरन पर नगर निगम की दुकानें भी अतिक्रमण की जद में आ रही हैं। इसके अलावा कई मकान और जमीन फोरलेन की जद में आ रही है। लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पहले ही इसके लिए चिह्नांकन कर दिया है।