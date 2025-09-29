Language
    होटल में हो रहा था 'गंदा' काम, शक होने पर गांव वालों ने बुला ली पुलिस... भनक लगते ही कमरों से निकलकर भागे कपल

    By Jitendra Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:25 AM (IST)

    गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर स्थित दो होटलों में अनैतिक गतिविधियों के आरोप में ग्रामीणों ने हंगामा किया। होटलों से युवक-युवतियां भागते दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि यहां संदिग्ध गतिविधियां लंबे समय से चल रही थीं जिससे माहौल खराब हो रहा है। पुलिस ने होटल मैनेजर को हिरासत में लिया है और जांच कर रही है। ग्रामीणों ने होटल बंद करने की मांग की है।

    होटल में अनैतिक कार्य होने का आरोप, ग्रामीणों के हंगामे पर पहुंची पुलिस

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर स्थित फोरलेन के किनारे बदुरहिया और सतहवा गांवों में संचालित दो होटलों पर अनैतिक कार्य कराए जाने का आरोप है। इसे लेकर रविवार को ग्रामीणों जमकर हंगामा किया। इस दौरान होटलों से कई युवक-युवतियां भागते हुए देखे गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को सुनकर जांच कर रही है।

    ग्रामीणों का कहना था कि इन होटलों में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। यहां प्रतिदिन युवक और युवतियां पहुंचते हैं और अनैतिक कार्य में लिप्त रहते हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है।

    रविवार को जब आक्रोशित ग्रामीण होटलों पर पहुंचे तो वहां भगदड़ मच गई। कई जोड़े भागकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। पुलिस ने होटल मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    ग्रामीण रमेश ने बताया कि उसने 15 अप्रैल को एसएसपी और 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जिससे आसपास के गांव में नाराजगी है।

    ग्रामीणों ने मांग की है कि इन होटलों को तत्काल बंद कराया जाए ताकि क्षेत्र का माहौल बिगड़ने से रोका जा सके। सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। साक्ष्य के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।