गोरखपुर में 25 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, नीट छात्र हत्याकांड में भी था वांछित

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच क्षेत्र में हुए नीट छात्र हत्याकांड में वांछित चल रहा एक और आरोपित गिरफ्तार हो गया। चिलुआताल थाना पुलिस ने उसे 25 लाख रुपये कीमत की 105 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पिपराइच थाना के जंगल धूसड़ हसनपुर का रहने वाला आरोपित झीनक निषाद पशु तस्करों को इनपुट देता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस की गतिविधियों को बताने के साथ वह तस्करों को रास्ता भी दिखाता था। बदले में तस्कर इसे प्रति गोवंशीय पशु में हिस्सा देते थे। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।



चिलुआताल पुलिस ने आरोपित को मजनू चौकी क्षेत्र के मोहरीपुर–सिंहोरवा मार्ग पर स्थित अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। मंगलवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से बंधे के रास्ते भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आने वाला है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल निर्धारित स्थान पर पहुंची। जहां पुलिस को देखकर एक संदिग्ध युवक भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने दौड़ाकर कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया।

पूछताछ में उसने अपना नाम झीनक निषाद बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखी 105 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस के अनुसार जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपये है।