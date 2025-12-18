गोरखपुर में 25 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, नीट छात्र हत्याकांड में भी था वांछित
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच क्षेत्र में हुए नीट छात्र हत्याकांड में वांछित चल रहा एक और आरोपित गिरफ्तार हो गया। चिलुआताल थाना पुलिस ने उसे 25 लाख रुपये कीमत की 105 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पिपराइच थाना के जंगल धूसड़ हसनपुर का रहने वाला आरोपित झीनक निषाद पशु तस्करों को इनपुट देता था।
पुलिस की गतिविधियों को बताने के साथ वह तस्करों को रास्ता भी दिखाता था। बदले में तस्कर इसे प्रति गोवंशीय पशु में हिस्सा देते थे। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
चिलुआताल पुलिस ने आरोपित को मजनू चौकी क्षेत्र के मोहरीपुर–सिंहोरवा मार्ग पर स्थित अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। मंगलवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से बंधे के रास्ते भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आने वाला है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल निर्धारित स्थान पर पहुंची। जहां पुलिस को देखकर एक संदिग्ध युवक भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने दौड़ाकर कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने अपना नाम झीनक निषाद बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखी 105 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस के अनुसार जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपये है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि झीनक निषाद केवल नशे के कारोबार से ही नहीं, बल्कि पशु तस्करी के संगठित नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था। वह पशु तस्करों को सुरक्षित रास्तों की जानकारी देता था और पुलिस की गतिविधियों से संबंधित इनपुट उपलब्ध कराता था। इसी वजह से वह लंबे समय से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था।
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि 15-16 सितंबर की रात पिपराइच थाना क्षेत्र में हुए नीट छात्र दीपक हत्याकांड में भी वांछित था। इस मामले में पशु तस्करी से जुड़े अपराधियों की भूमिका सामने आई थी। जांच के दौरान एसटीएफ ने चार पशु तस्करों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें झीनक निषाद का नाम भी शामिल था। आरोपित से पूछताछ के आधार पर पुलिस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
आरोपित से पूछताछ के आधार पर मादक पदार्थों की तस्करी और पशु तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उनके खिलाफ पुलिस साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बरामद हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे किन-किन जगहों पर पहुंचाने की योजना थी।
-अनुराग सिंह, सीओ कैंपियरगंज
