गोरखपुर में जहां धीमी होती है ट्रेन, वहां लगेगी जीआरपी की पिकेट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड बढ़ते ही आउटर और स्टेशनों के बीच ट्रेनों की धीमी गति का फायदा उठाकर यात्रियों को निशाना बनाने वाले गैंग सक्रिय हो जाते हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आने के बाद एसपी रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्रा ने गुरुवार को क्राइम मीटिंग में ऐसी घटना रोकने के निर्देश दिए।थानेदारों से कहा कि जहां ट्रेन धीमी होती है, वहां निगरानी तेज होनी चाहिए।

