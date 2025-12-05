गोरखपुर में जहां धीमी होती है ट्रेन, वहां लगेगी जीआरपी की पिकेट
गोरखपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही ट्रेनों की धीमी गति का फायदा उठाकर यात्रियों को निशाना बनाने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। एसपी रेलवे ने अपराध बैठक में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड बढ़ते ही आउटर और स्टेशनों के बीच ट्रेनों की धीमी गति का फायदा उठाकर यात्रियों को निशाना बनाने वाले गैंग सक्रिय हो जाते हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आने के बाद एसपी रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्रा ने गुरुवार को क्राइम मीटिंग में ऐसी घटना रोकने के निर्देश दिए।थानेदारों से कहा कि जहां ट्रेन धीमी होती है, वहां निगरानी तेज होनी चाहिए।
आनलाइन क्राइम मीटिंग में एसपी रेलवे ने बताया कि आउटर पर ट्रेनों की रफ्तार कम होने पर अपराधी डंडे या लोहे की राड से हमला कर गेट पर खड़े यात्रियों का मोबाइल फोन छीनने लेते हैं।ऐसे गिरोहों की पहचान कर इनके विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई करें।जनपदीय पुलिस से समन्वय बनाकर संवेदनशील स्थानों पर पिकेट ड्यूटी लगाए।
चौकी प्रभारी जेल से छूटे बदमाशों के साथ ही हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी करें। मकर संक्रांति/खिचड़ी मेला के दौरान स्टेशन पर बढ़ने वाले दबाव और यात्री सुरक्षा काे देखते हुए रात्रि गश्त बढा़ने के निर्देश दिए।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर के पीपीगंज समेत 177 वर्ग किमी क्षेत्र का बनेगा मास्टर प्लान, जीडीए बोर्ड से मिल चुकी है मंजूरी
एसपी ने किया जीआरपी थाने का निरीक्षण
क्राइम मीटिंग बाद एसपी रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्रा ने गोरखपुर जीआरपी थाने का निरीक्षण भी किया। उन्होंने शस्त्रागार, रजिस्टर, ड्यूटी चार्ट और सीसी कैमरों की बारीकी से जांच की। कैमरों की रिकार्डिंग की मैचिंग कर यह सुनिश्चित किया गया कि सुरक्षा निगरानी प्रणाली सही ढंग से काम कर रही है। एसपी रेलवे ने थाने की समग्र व्यवस्था को दुरुस्त रखने और गश्त को सुदृढ़ करने के सख्त निर्देश दिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।