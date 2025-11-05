गोरखपुर में गोरखनाथ नए पुल का निर्माण कार्य में आई तेजी, बंद किया गया रेलवे क्रासिंग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ रेलवे लाइन के ऊपर नए पुल के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। रेल लाइनों पर जरूरत के अनुसार छोटे-छोटे ब्लाक (ट्रेनों को रोककर चलाना) लेकर कार्य कराया जा रहा है। छोटे ब्लाक के चलते गोरखपुर-लखनऊ रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं हो रहा। निर्माण कार्य के लिए रेलवे क्रासिंग भी बंद कर दी गई है। क्रासिंग से होकर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

गोरखनाथ क्रासिंग बंद करने के साथ रेलवे प्रशासन ने गेट से सिग्नल सिस्टम की व्यवस्था को भी बंद कर दिया है। यद्यपि, गेट पर गेटमैन 24 घंटे तैनात रहते हैं। जबतक निर्माण कार्य चल रहा है, तब तक गेटमैन की तैनाती रहेगी। जानकारों का कहना है कि नया पुल चालू होने के साथ गोरखपुर रेलवे क्रासिंग को भी तरंग क्रासिंग की तरह स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

क्रासिंग बंद करने को लेकर रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। क्रासिंग पूरी तरह बंद होने के साथ लोग दोनों पुल से होकर आवागमन करेंगे। रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता हो जाएगी। रेलवे क्रासिंग पर आवाजाही को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने अभी से बैरिकेडिंग कर दी है।

रेलवे ने गार्ड भी तैनात कर दिए हैं, जो लोगों को जागरूक करते रहते हैं। पुराना पुल बनने के बाद भी गोरखनाथ रेलवे क्रासिंग से लोगों का आवागमन जारी था। भीड़ के चलते हर पल दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। गोरखपुर-डोमिनगढ रेलमार्ग पर प्रतिदिन 150 से अधिक ट्रेनें चलती हैं।