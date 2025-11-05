Language
    गोरखपुर के रास्ते बिहार जाने वाली ट्रेनों में छठ बाद भी उमड़ी भीड़, सीट के लिए मारामारी

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:05 AM (IST)

    गोरखपुर से बिहार जाने वाली ट्रेनों में छठ के बाद भी भारी भीड़ है। कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल होने से लोग जनरल बोगियों और प्राइवेट बसों में यात्रा कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि चुनाव नजदीक आने के कारण बिहार जाने वालों की संख्या बढ़ गई है, जबकि दीपावली और छठ पर घर आए लोग अब चुनाव के बाद ही वापस लौटेंगे। गोरखधाम एक्सप्रेस में सीट के लिए मारामारी मची है।

    त्योहार बाद खाली आने वाली वैशाली व बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में भी 100 से ऊपर वेटिंग

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र आदि राज्यों से गोरखपुर के रास्ते बिहार जाने वाली ट्रेनों में छठ बाद भी परदेसियों की भीड़ कम नहीं हुई है। गोरखपुर से जाने वाली ही नहीं आने वाली ट्रेनों में भी भीड़ उमड़ पड़ी है। छठ बाद लगभग खाली चलने वाली 12554 वैशाली, 12566 बिहार संपर्क क्रांति और 19037 बांद्रा आदि एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर क्लास में 100 से उपर वेटिंग पहुंच गया है।

    घर आने के लिए भी कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। लोग जनरल बोगियों से घर आ रहे हैं, जो चुनाव बाद वापस होंगे। जिन्हें ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही, वे प्राइवेट बसों से घर के लिए रवाना हो रहे हैं। लग्जरी प्राइवेट बसें गोरखपुर से होकर दिल्ली व पंजाब से मुजफ्फरपुर, बेतिया और पटना तक चल रही हैं।

    जानकारों का कहना है कि बिहार के वे लोग जो छठ पर्व में घर नहीं आ पाए हैं, वे अब चुनाव नजदीक होते ही घर के लिए रवाना हो चुके हैं। जो दीपावली और छठ पर्व पर पहले से घर आ चुके हैं, वे रुक गए हैं। अब चुनाव के बाद ही वापस जाएंगे। धान की कटाई और गेंहू की बुआई भी शुरू हो चुकी हैं।

    कुछ लोग खेतीबारी में जुट गए हैं, अधिकतर चुनाव प्रचार में लग गए हैं। जो परदेस में छूट गए हैं उनके कदम घर की तरफ बढ गए हैं। वे हर हाल में समय से घर पहुंचना चाहते हैं। परिवहन निगम ने भी गोरखपुर से मोतिहारी के बीच बिहार बस सेवा शुरू कर दी है। रोडवेज की बस रोजाना गोरखपुर स्टेशन से भरकर गोपालगंज होते हुए मोतिहारी के लिए रवाना हो रही है।

    दरअसल, परदेसियों के घर पर रुक जाने से छठ बाद बिहार से बाहर जाने वाली ट्रेनों की भीड़ भी सामान्य ही रही है। गोरखपुर के रास्ते दिल्ली व पंजाब आदि जाने वाली ट्रेनें खाली ही चल रही हैं। पूजा स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त बर्थ खाली हैं। परदेसी अब चुनाव बाद ही वापस होंगे। चुनाव के बाद ही ट्रेनों में वापस होने वाले परदेसियों की भीड़ उमड़ेगी। रेलवे बोर्ड ने परदेसियों के लिए रिकार्ड संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।

    गोरखधाम में जारी है सीट के लिए मारामारी
    गोरखपुर से दिल्ली होते हुए बठिंडा तक चलने वाली 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस में ही सीट के लिए मारामारी मची है। दरअसल, छठ पर्व बाद पूर्वांचल व नेपाल के लोगों ने वापसी शुरू कर दी है। लेकिन, चुनाव के चलते बिहार से वापस होने वाले लोगों की संख्या अभी सामान्य ही बनी हुई है। पूजा स्पेशल ट्रेनों के अलावा गोरखपुर में बनाए गए होल्डिंग एरिया भी खाली ही हैं।

    नियमित ट्रेनें भी सामान्य ही चल रही हैं। जबकि, गोरखपुर से रोजाना दिल्ली जाने वाली गोरखधाम में बर्थ व सीट के लिए मारामारी मची हुई है। बोगियों में चढ़ने के लिए घंटों लंबी लाइन लगाने के बाद भी धक्कामुक्की करनी पड़ रही है। मंगलवार को भी गोरखधाम से दिल्ली व बठिंडा जाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ट्रेन पूरी तरह भरकर रवाना हुई। जनरल बोगियों में पैर रखने की जगह नहीं बची थी।