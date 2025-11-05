गोरखपुर के रास्ते बिहार जाने वाली ट्रेनों में छठ बाद भी उमड़ी भीड़, सीट के लिए मारामारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र आदि राज्यों से गोरखपुर के रास्ते बिहार जाने वाली ट्रेनों में छठ बाद भी परदेसियों की भीड़ कम नहीं हुई है। गोरखपुर से जाने वाली ही नहीं आने वाली ट्रेनों में भी भीड़ उमड़ पड़ी है। छठ बाद लगभग खाली चलने वाली 12554 वैशाली, 12566 बिहार संपर्क क्रांति और 19037 बांद्रा आदि एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर क्लास में 100 से उपर वेटिंग पहुंच गया है।

घर आने के लिए भी कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। लोग जनरल बोगियों से घर आ रहे हैं, जो चुनाव बाद वापस होंगे। जिन्हें ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही, वे प्राइवेट बसों से घर के लिए रवाना हो रहे हैं। लग्जरी प्राइवेट बसें गोरखपुर से होकर दिल्ली व पंजाब से मुजफ्फरपुर, बेतिया और पटना तक चल रही हैं।

जानकारों का कहना है कि बिहार के वे लोग जो छठ पर्व में घर नहीं आ पाए हैं, वे अब चुनाव नजदीक होते ही घर के लिए रवाना हो चुके हैं। जो दीपावली और छठ पर्व पर पहले से घर आ चुके हैं, वे रुक गए हैं। अब चुनाव के बाद ही वापस जाएंगे। धान की कटाई और गेंहू की बुआई भी शुरू हो चुकी हैं।

कुछ लोग खेतीबारी में जुट गए हैं, अधिकतर चुनाव प्रचार में लग गए हैं। जो परदेस में छूट गए हैं उनके कदम घर की तरफ बढ गए हैं। वे हर हाल में समय से घर पहुंचना चाहते हैं। परिवहन निगम ने भी गोरखपुर से मोतिहारी के बीच बिहार बस सेवा शुरू कर दी है। रोडवेज की बस रोजाना गोरखपुर स्टेशन से भरकर गोपालगंज होते हुए मोतिहारी के लिए रवाना हो रही है।

दरअसल, परदेसियों के घर पर रुक जाने से छठ बाद बिहार से बाहर जाने वाली ट्रेनों की भीड़ भी सामान्य ही रही है। गोरखपुर के रास्ते दिल्ली व पंजाब आदि जाने वाली ट्रेनें खाली ही चल रही हैं। पूजा स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त बर्थ खाली हैं। परदेसी अब चुनाव बाद ही वापस होंगे। चुनाव के बाद ही ट्रेनों में वापस होने वाले परदेसियों की भीड़ उमड़ेगी। रेलवे बोर्ड ने परदेसियों के लिए रिकार्ड संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।