    Indian Railways News: गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से आज चलेंगी दस पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:21 AM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे 5 नवंबर को गोरखपुर समेत कई स्टेशनों से दस पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, रेलवे ने महानगरों और प्रमुख शहरों के लिए 233 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों में बर्थ उपलब्ध हैं, जिससे यात्री अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं। आज चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनों में गोरखपुर-बहराइच, गोरखपुर-सियालदह और गोरखपुर-मुंबई शामिल हैं।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पांच नवंबर को गोरखपुर समेत पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से दस पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकार्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए 147 पूजा स्पेशल ट्रेनें 1,585 फेरों में चलाई जा रही हैं।

    इसके अतिरिक्त 86 पूजा स्पेशल ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों से होकर देश के प्रमुख नगरों के लिए 1,364 फेरों में चलाई जा रही हैं। इस प्रकार, पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से बनकर व रास्ते से होकर 233 पूजा स्पेशल ट्रेनें 2,949 फेरों में चलाई जा रही हैं।

    पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चलने वाली 20 पूजा स्पेशल ट्रेनों में अभी भी पर्याप्त सीट व बर्थ उपलब्ध हैं। यात्री पूजा स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म टिकट लेकर अपने सफर को सुखद बना सकते हैं।

    आज चलने वाली कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें

    • 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलेगी।
    • 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर 01.00 बजे प्रस्थान कर सीवान, छपरा, पटना होते हुए चलाई जाएगी।
    • 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
    • 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी, आनन्दनगर होते हुए चलाई जाएगी।
    • 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा स्पेशल बढ़नी से दोपहर बाद 03.10 बजे प्रस्थान कर गोंडा, सीतापुर, मुरादाबाद होते हुए चलाई जाएगी।
    • 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलाई जाएगी।

    इन ट्रेनों में उपलब्ध हैं पर्याप्त बर्थें

    • 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा स्पेशल में 12 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 74 और 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 119 तथा 19 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 133 बर्थ।
    • 09112 गोरखपुर-वड़ोदरा पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 34 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 36 बर्थ।
    • 03528 गोरखपुर-आसनसोल पूजा स्पेशल में 08 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 73 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 320 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 290 बर्थ।
    • 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा स्पेशल में 10 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 90 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 401 एवं शयनयान श्रेणी में 266 बर्थ तथा 17 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 95, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 402 एवं शयनयान श्रेणी में 324 बर्थ।
    • 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 08 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 13, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 56 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 262 तथा 15 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 347 एवं शयनयान श्रेणी में 182 बर्थ।
    • 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 51, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 155 बर्थ तथा शयनयान श्रेणी में 01 बर्थ।
    • 04097 हसनपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 09 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 400 बर्थ, 10 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 728 बर्थ, 11 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 875 बर्थ, 12 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 806 बर्थ 13 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 899 बर्थ तथा 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 908 बर्थ।
    • दरभंगा से चलने वाली 04449 दरभंगा-नई दिल्ली पूजा विशेष गाड़ी में 18 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 168 बर्थ, 19 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 343 बर्थ तथा 20 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 323 बर्थ।
    • 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 590 बर्थ।
    • 04607 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 461 बर्थ।
    • 05060 लालकुआ-कोलकाता पूजा स्पेशल में 13 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 06 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 54 बर्थ तथा वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 205 बर्थ।
    • 05634 गोरखपुर-नारंगी पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 316 बर्थ।
    • 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा स्पेशल में 12 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 163 और 19 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 325 बर्थ।