कोरियर एजेंट को चकमा देकर गायब कर दिए तीन सोने के सिक्के, SP से शिकायत करने पर खुली पोल
गोरखपुर में कोरियर एजेंट को चकमा देकर एक पार्सल से तीन सोने के सिक्के गायब कर दिए गए। यह घटना मोहद्दीपुर स्थित एक मॉल के पास हुई। कोरियर कंपनी ने एसपी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजस्थान और प्रयागराज के बाद गोरखपुर में भी कोरियर एजेंट को चकमा देकर तीन सोने के सिक्के गायब होने की घटना सामने आई है। जालसाज ने मोहद्दीपुर में स्थित एक माल के सामने इस वारदात को अंजाम दिया है। तीना जगहों पर एक मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया है। कोरियर कंपनी ने इसकी शिकायत एसपी सिटी की है। जिसके बाद कैंट पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोरियर कंपनी द्वारा भेजे गए एक पार्सल में तीन सोने के सिक्के रखे गए थे। पार्सल को निर्धारित पते पर पहुंचाने की जिम्मेदारी डिलीवरी एजेंट को दी गई थी। आरोप है कि डिलीवरी के दौरान एजेंट को मोहद्दीपुर स्थित एक माल के पास बुलाया गया, जहां उसे चकमा देकर सोने के सिक्के निकाल लिए गए। जब पार्सल वापस आया तो उसमें से सिक्का गायब था।
प्रारंभिक जांच में कंपनी ने डिलीवरी एजेंट पर आशंका जताई। एजेंट नौकरीपेशा बताया जा रहा है, और कंपनी ने उससे गायब सिक्कों की रिकवरी की कोशिश की, लेकिन उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
इसके बाद कंपनी ने पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस से शिकायत करने का निर्णय लिया। साथ ही यह भी बताया गया कि इसी तरीके से राजस्थान और प्रयागराज में भी घटनाएं हो चुकी हैं। जिसमें पुलिस ने एक गिरोह को भी पकड़ा। अब जिले की पुलिस भी पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरु कर दी है। पुलिस पार्सल की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की पूरी चेन खंगाल रही है।
कंपनी की तरफ से सिक्का गायब होने की शिकायत आई है। पुलिस से जांच कराया जा रहा है। जो भी दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी गिरोह के होने की भी आशंका है।
-अभिनव त्यागी, एसपी सिटी
