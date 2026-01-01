कोरियर एजेंट को चकमा देकर गायब कर दिए तीन सोने के सिक्के, SP से शिकायत करने पर खुली पोल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजस्थान और प्रयागराज के बाद गोरखपुर में भी कोरियर एजेंट को चकमा देकर तीन सोने के सिक्के गायब होने की घटना सामने आई है। जालसाज ने मोहद्दीपुर में स्थित एक माल के सामने इस वारदात को अंजाम दिया है। तीना जगहों पर एक मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया है। कोरियर कंपनी ने इसकी शिकायत एसपी सिटी की है। जिसके बाद कैंट पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

