गोरखपुर में गोड़धोइया नाला निर्माण से एक और मकान में आई दरार, अधिकारियों ने किया निरीक्षण

संवाद सूत्र चरगांवा। गोड़धोइया नाला निर्माण के लिए हुई खोदाई से एक और मकान में दरार आ गई। जल निगम और लेखपाल ने मौके पर निरीक्षण किया। उधर, सोमवार को मुआवजा पाने वाले दो लोगों ने मकान खाली कर दिए। जिला प्रशासन ने दरार आने के बाद चार मकानों को खतरनाक घोषित करते हुए खाली करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोड़धोइया नाला निर्माण से आसपास के लोगों की नींद उड़ी हुई हैं। नाले से सटे अब तक 10 से अधिक मकानों में दरारें आ चुकी हैं। आदित्यपुरी कालोनी में तीन मकानों को ध्वस्त भी की जा चुकी है। धर्मपुर पूर्वी निवासी बैंक से रिटायर्ड त्रिलोकी चंद चौबे के मकान में भी दरार आ गई है।

धर्मपुर पूर्वी की कलावती चौबे ने बताया कि चार दिन पहले उनके मकान में दरारें आ गई। तभी से डर के घर में रह रहे हैं। बार-बार दरारें देख रहें हैं कही मकानों की दरारें बढ़ तो नहीं रही हैं। वहीं, मुआवजा पाने वाले लोगों से तत्काल मकान खाली करने का निर्देश दिया।