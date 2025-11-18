Language
    गोरखपुर में गोड़धोइया नाला निर्माण से एक और मकान में आई दरार, अधिकारियों ने किया निरीक्षण

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:49 AM (IST)

    गोरखपुर में गोड़धोइया नाला निर्माण के कारण एक और मकान में दरार आ गई है। जल निगम और लेखपाल ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए चार मकानों को खाली करने का आदेश दिया है। नाला निर्माण के कारण आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि कई घरों में दरारें आ चुकी हैं। मुआवजा पाने वालों को तत्काल मकान खाली करने का निर्देश दिया गया है, जबकि कार्यदायी संस्था नाले का निर्माण कार्य तेजी से कर रही है।

    दो पीड़ितों ने खाली किए मकान, चार लोगों को मिला है मुआवजा

    संवाद सूत्र चरगांवा। गोड़धोइया नाला निर्माण के लिए हुई खोदाई से एक और मकान में दरार आ गई। जल निगम और लेखपाल ने मौके पर निरीक्षण किया। उधर, सोमवार को मुआवजा पाने वाले दो लोगों ने मकान खाली कर दिए। जिला प्रशासन ने दरार आने के बाद चार मकानों को खतरनाक घोषित करते हुए खाली करने का निर्देश दिया है।

    गोड़धोइया नाला निर्माण से आसपास के लोगों की नींद उड़ी हुई हैं। नाले से सटे अब तक 10 से अधिक मकानों में दरारें आ चुकी हैं। आदित्यपुरी कालोनी में तीन मकानों को ध्वस्त भी की जा चुकी है। धर्मपुर पूर्वी निवासी बैंक से रिटायर्ड त्रिलोकी चंद चौबे के मकान में भी दरार आ गई है।

    धर्मपुर पूर्वी की कलावती चौबे ने बताया कि चार दिन पहले उनके मकान में दरारें आ गई। तभी से डर के घर में रह रहे हैं। बार-बार दरारें देख रहें हैं कही मकानों की दरारें बढ़ तो नहीं रही हैं। वहीं, मुआवजा पाने वाले लोगों से तत्काल मकान खाली करने का निर्देश दिया।

    उधर, जिन मकानों को खतरा है वहां पर कार्यदायी संस्था तेजी से काम कर रहा है और नाला का बेस तैयार कर लिया गया है। जल्द दोनों तरफ नाले की दीवार ढलाई होने के बाद मकान पर खतरा कम हो जाएगा।

    सोमवार को जल निगम के अधिकारी और लेखपाल ने निरीक्षण किया और प्रभावितों से बात की। लेखपाल विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि जिनको मुआवजा दिया जा चुका है, उन्हें तत्काल मकान खाली करने को कहा गया है।