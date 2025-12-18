अफसर बनना चाहती थी युवती, हाईस्कूल के बाद से बच्चों को पढ़ा रही थी; छेड़खानी से तंग आकर की थी खुदकुशी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बांसगांव के एक गांव की रहने वाली युवती अफसर बनना चाहती थी। वह पढ़ाई में तेज थी और नौकरी कर परिवार को सहयोग करती थी। लेकिन, किसी को यह नहीं मालूम था कि जिस स्कूल में वह पढ़ा रही है। वहीं का एक छात्र उसके साथ छेड़खानी करेगा और वह परेशान कर उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर देगा। हुआ भी यही युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। पिता की तहरीर पर पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की।

इस घटना से बुधवार को युवती के गांव में सन्नाटा पसरा था। पिता का कहना है कि बेटी के हाथ पीले करने की हसरत अधूरी रह गई। 13 दिसंबर को छेड़खानी से तंग आकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। 14 दिसंबर को शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।