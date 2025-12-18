अफसर बनना चाहती थी युवती, हाईस्कूल के बाद से बच्चों को पढ़ा रही थी; छेड़खानी से तंग आकर की थी खुदकुशी
गोरखपुर में एक युवती ने छेड़खानी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वह अफसर बनना चाहती थी और हाईस्कूल के बाद से बच्चों को पढ़ा रही थी। पुलिस मामले की जांच कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बांसगांव के एक गांव की रहने वाली युवती अफसर बनना चाहती थी। वह पढ़ाई में तेज थी और नौकरी कर परिवार को सहयोग करती थी। लेकिन, किसी को यह नहीं मालूम था कि जिस स्कूल में वह पढ़ा रही है। वहीं का एक छात्र उसके साथ छेड़खानी करेगा और वह परेशान कर उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर देगा। हुआ भी यही युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। पिता की तहरीर पर पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की।
इस घटना से बुधवार को युवती के गांव में सन्नाटा पसरा था। पिता का कहना है कि बेटी के हाथ पीले करने की हसरत अधूरी रह गई। 13 दिसंबर को छेड़खानी से तंग आकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। 14 दिसंबर को शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
तीन बच्चों में वह सबसे छोटी और पूरे परिवार की दुलारी थी। पढ़ाई में तेज और अपने कक्षा में अच्छे अंक लाने वाली थी। हाईस्कूल पास करने के बाद से ही वह छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी थी। लेकिन, उसके स्कूल में पढ़ने वाला छात्र लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रहा था। वह आपत्तिजनक कमेंट करता और फोन कर परेशान करता था।
इससे उनकी बेटी मानसिक तनाव में थी। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि युवती और छात्र के बीच मैसेज करने के साक्ष्य मिले हैं। युवती के पिता द्वारा एक ग्राम प्रधान पर भी आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
