    Gorakhpur News: गीडा में 10 हजार करोड़ का निवेश धरातल पर उतारने की तैयारी, 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:58 AM (IST)

    गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) लखनऊ में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश लाने की तैयारी में है। लगभग 7400 करोड़ रुपये के 164 प्रोजेक्ट तैयार हैं, जिनसे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अदाणी समूह, कोका कोला और केयान डिस्टिलरी जैसे बड़े निवेशक गीडा में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। पिछले साल गीडा ने 8,751 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को पेश किया था।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लखनऊ में होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें संस्करण में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की ओर से 10 हजार करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी है। फिलहाल करीब 7400 करोड़ रुपये के 164 प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हैं। इनके लिए भूखंड आवंटन या भूमि पूजन हो चुका है। इनमें 19985 लोगों को रोजगार मिलेगा।

    इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गीडा के पास अदाणी समूह, कोका कोला की बाटलिंग कंपनी, केयान डिस्टिलरी जैसे बड़े निवेश के प्रस्ताव हैं। इनमें से कोका कोला की बाटलिंग कंपनी अमृत बाटलर्स की ओर से लगभग 800 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अदाणी समूह भी प्रथम चरण में 1400 करोड़ निवेश कर सकती है।

    केयान डिस्टिलरी ने श्रेयांश कंपनी के नाम से धुरियापार में बड़ी जमीन ली है। इनकी ओर से फिलहाल लगभग 3200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव है। इन तीनों में से अदाणी व केयान धुरियापार औद्योगिक टाउनशिप में अपनी इकाइयां लगाएंगे, जबकि कोका कोला का बाटलिंग प्लांट औद्योगिक गलियारे में लगाया जाएगा। इसके साथ ही कई और छोटी-छोटी इकाइयों को मिलाकर अधिक से अधिक निवेश धरातल पर उतारने की तैयारी है।

    इसके अलावा केयान समूह की ओर से 800 करोड़ के अन्य निवेश का प्रस्ताव है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और श्री सीमेंट जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जिनके प्रतिनिधियों ने निवेश विकल्पों का पता लगाने के लिए गीडा साइटों का दौरा किया है और कुछ ने भूमि भी अधिग्रहीत कर ली है।

    जीबीसी के लिए ये हैं निवेश के प्रमुख प्रस्ताव
    पिछले वर्ष 318 प्रोजेक्ट के थे 8,751 करोड़ निवेश के प्रस्ताव
    2024 की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-4.0 में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की ओर से लगभग 8,751 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की तैयारी थी। ये परियोजनाएं मूल रूप से ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआइएस) 2023 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का हिस्सा थीं। इस सेरेमनी में प्रमुख रूप से वरुण बेवरेज के पेप्सिको के उत्पाद बनाने वाली इस कंपनी ने लगभग 1100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा था। इनके अलावा अन्य प्रमुख कंपनियों में ज्ञान डेयरी, टेक्नोप्लास्ट, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, कपिला एग्रो इंडस्ट्री, और एपीएल अपोलो ट्यूब्स शामिल थी। इनमें कुल 318 कंपनियों की परियोजनाएं शामिल थीं।

    इस बार के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 10 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से करीब 7400 करोड़ का प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार है, जिनके लिए भूमि का आवंटन या भूमि पूजन हो चुका है।

    -अनुज मलिक, सीईओ, गीडा