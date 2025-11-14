Gorakhpur News: गीडा में 10 हजार करोड़ का निवेश धरातल पर उतारने की तैयारी, 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लखनऊ में होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें संस्करण में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की ओर से 10 हजार करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी है। फिलहाल करीब 7400 करोड़ रुपये के 164 प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हैं। इनके लिए भूखंड आवंटन या भूमि पूजन हो चुका है। इनमें 19985 लोगों को रोजगार मिलेगा।

इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में गीडा के पास अदाणी समूह, कोका कोला की बाटलिंग कंपनी, केयान डिस्टिलरी जैसे बड़े निवेश के प्रस्ताव हैं। इनमें से कोका कोला की बाटलिंग कंपनी अमृत बाटलर्स की ओर से लगभग 800 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अदाणी समूह भी प्रथम चरण में 1400 करोड़ निवेश कर सकती है।

केयान डिस्टिलरी ने श्रेयांश कंपनी के नाम से धुरियापार में बड़ी जमीन ली है। इनकी ओर से फिलहाल लगभग 3200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव है। इन तीनों में से अदाणी व केयान धुरियापार औद्योगिक टाउनशिप में अपनी इकाइयां लगाएंगे, जबकि कोका कोला का बाटलिंग प्लांट औद्योगिक गलियारे में लगाया जाएगा। इसके साथ ही कई और छोटी-छोटी इकाइयों को मिलाकर अधिक से अधिक निवेश धरातल पर उतारने की तैयारी है।