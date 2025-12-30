Language
    अवैध बैंक्वेट हॉल सील, दो एकड़ में की गई प्लाटिंग पर कार्रवाई; अवैध बैंक्वेट हाल सील

    By Arun Chand Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:36 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को रामगढ़ताल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध बैंक्वेट हाल को सील करने के साथ ही लगभग दो एकड़ भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करा दिया।

    प्राधिकरण के अनुसार, अभियान के तहत बुद्ध बिहार पार्ट-ए में सीटू राय द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए बैंक्वेट हाल को सील कर दिया गया। वहीं गायघाट क्षेत्र में अरविंद यादव की ओर से करीब दो एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

    जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

    कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता ज्योति राय, अवर अभियंता रोहित कुमार और शोभित कन्नौजिया के साथ प्रवर्तन दल और क्षेत्रीय पुलिस बल मौजूद रहा। जीडीए अधिकारियों के अनुसार, शहर को व्यवस्थित और नियोजित विकास की दिशा में ले जाने के लिए आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।