    गोरखपुर में गरजा जीडीए का बुलडोजर, अवैध प्लाटिंग को किया गया ध्वस्त

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने शहर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माण को रोकने के लिए जीडीए के नियमित अभियान का हिस्सा थी। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि अवैध प्लाटिंग से शहर के विकास पर बुरा असर पड़ता है।

    अवैध प्लांटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने रामनगर  कड़जहां में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान बनाई गई दीवारों को ध्वस्त करने के साथ ही 11 एकड़ भूमि पर से अतिक्रमण हटवाया।

    बुधवार को जीडीए के अधिकारियों ने खोराबार थाना क्षेत्र के रामनगर कड़जहां में 11 एकड़ में की गई अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। साथ ही लोगों को जागरूक किया कि जीडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए की जा रही अवैध प्लाटिंग में कोई निवेश न करें।

    प्रवर्तन दल और क्षेत्रीय पुलिस बल के सहयोग से स्थल-रामनगर करजहां थाना खोराबार में शैलेंद्र पासवान, रामानंद निषाद व अन्य, रामऔतार चौरसिया व अन्य व उदय राय द्वारा किए गए अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इन लोगों ने तकरीबन 11 एकड़ भूमि अवैध प्लाटिंग कर रखा था।

    अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। कार्रवाई में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के प्रभारी विशेष कार्याधिकारी प्रखर उत्तम के नेतृत्व में सहायक अभियंता संजीव तिवारी, ज्योति राय एवं अवर अभियंता राकेश कुमार, प्रवर्तन दल के सदस्य शामिल रहे।