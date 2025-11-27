गोरखपुर में गरजा जीडीए का बुलडोजर, अवैध प्लाटिंग को किया गया ध्वस्त

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने रामनगर कड़जहां में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान बनाई गई दीवारों को ध्वस्त करने के साथ ही 11 एकड़ भूमि पर से अतिक्रमण हटवाया। बुधवार को जीडीए के अधिकारियों ने खोराबार थाना क्षेत्र के रामनगर कड़जहां में 11 एकड़ में की गई अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। साथ ही लोगों को जागरूक किया कि जीडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए की जा रही अवैध प्लाटिंग में कोई निवेश न करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें