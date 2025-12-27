गोरखपुर में पशु तस्करों के संगठित गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, आठ पर गैंगस्टर एक्ट

जागरण संवाददाता,गोरखपुर। पशु तस्करों के संगठित गिरोह पर शाहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।गिरोह से जुड़े आठ तस्करों पनर थानेदार ने गुरुवार को गैंग्सटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया।पुलिस के अनुसार, यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और संगठित तरीके से पशु तस्करी के साथ-साथ पुलिस पर जानलेवा हमलों जैसी गंभीर घटनाओं में भी शामिल रहा है।छह आरोपित इस समय जेल में है।

सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि गिरोह का सरगना अनूप यादव है जाे गुलरिहा के हरसेवकपुर नंबर दो टोला दहला का रहने वाला है।उसके विरुद्ध कुल 36 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अनूप यादव दो बार पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद भी अपराध की दुनिया से बाहर नहीं आया और गिरोह का संचालन करता रहा।