महुआचाफी कांड: आरोपी जवाहिर समेत चार गिरोह पर गैंग्सटर की कार्रवाई, छात्र का अपहरण कर उतारा था मौत के घाट

- 15 सितंबर को छात्र का अपहरण कर पशु तस्करों के गिरोह ने कर दी थी हत्या

- जालसाजी व चोरी करने वाले गिरोह पर भी हुई कार्रवाई,एक की हिस्ट्रीशीटर खुली



जागरण संवाददाता,गोरखपुर: महुआचाफी गांव में नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या में शामिल पशु तस्कर जवाहिर यादव और उसके गिरोह के 11 सदस्यों के विरुद्ध खोराबार थाना पुलिस ने गैंग्सटर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है।इसी क्रम में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सक्रिय जालसाजी, पशु तस्करी और चोरी करने वाले अन्य संगठित गिरोह पर भी गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई हुई है।इसके साथ ही बड़गो निवासी विनोद कुमार यादव की हिस्ट्रीशीट भी खोल दी गई है।

15 सितंबर की रात नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता का पशु तस्करों ने अपहरण कर लिया था।अगले दिन उसकी हत्या कर शव फेंक दिया गया था।इस घटना ने पूरे इलाके में उबाल ला दिया था और लंबे समय तक विरोध-प्रदर्शन चला।जांच में सामने आया कि दीपक की हत्या पशु तस्करी का विरोध करने के कारण की गई थी। पुलिस ने गिरोह की पहचान कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी दौरान कुशीनगर से जुड़े शातिर पशु तस्कर जवाहिर यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। यह जवाहिर की पहली ऐसी गिरफ्तारी थी, क्योंकि 29 से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद वह पहले हर बार कोर्ट में पेश होकर गिरफ्तारी से बच जाता था। अब जेल में बंद रहते हुए उसके पूरे गिरोह पर गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई कर दी गई है।खोराबार थाने में दर्ज मुकदमे में कुशीनगर के जटहा,विशुनपुरा बुजुर्ग निवासी जवाहिर यादव सरगना है।इसके विरुद्ध कोर्ट में पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया था।इससे पहले कमलेश गौड़, बृजभूषण सिंह उर्फ मोनू बाबा, आनंद कुमार उर्फ मोहन, आशुतोष, राज निषाद उर्फ राजकुमार, संदीप सिंह, शुभम चौहान, अंकित गौर, गोविंद कुमार, विकास मिश्रा और अमित चौहान के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था जो गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं।

तिवारीपुर, रामगढ़ताल और राजघाट पुलिस ने भी कार्रवाई

तिवारीपुर थाना पुलिस ने पशु तस्करों के गिरोह पर शिकंजा कसते हुए सात आरोपितों के विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें तुर्कपट्टी निवासी सरगना सोनू उर्फ शाहिद आलम, शाहिद उर्फ शाहिब, हरसेकपुर निवासी विशाल निषाद, कुबेरस्थान निवासी जुल्फिकार, आलम, आमीर अली, शाहिल और सलमान शामिल हैं।रामगढ़ताल पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह पर गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई की है। मौलवी चौक बड़गो निवासी सरगना सागर गौड़, पथरा निवासी जितेंद्र निषाद और करन कन्नौजिया के विरुद्ध थानेदार ने मुकदमा दर्ज कराया है।सागर गौड़ पर पहले से 29 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा गुलरिहा क्षेत्र में चोरी करने वाले गिरोह के मेहरिपुर निवासी श्यामसुंदर गौड़ और विकास चौहान पर गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई की है।राजघाट पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने वाले गिरोह पर गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस गिरोह का सरगना मेंहदावल, संतकबीरनगर निवासी प्रवीण कुमार जायसवाल है। उसके साथ कृष्णानगर निवासी सतीश चंद्र सिंह, प्रणय श्रीवास्तव, पवन कुमार और विनोद पांडेय को आरोपित बनाया गया है।

