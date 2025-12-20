सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मी अपहरण कांड में 10 बदमाशों पर गैंगस्टर का केस, संपत्ति जब्त कराने की तैयारी
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्टेडियम जाते समय सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मी अशोक जायसवाल को कौअाबाग अंडरपास के करीब अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 10 बदमाशों पर गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई हुई है।डीएम के अनुमोदन पर गुरुवार की रात में शाहपुर थानेदार ने मुकदमा दर्ज कराया।अब पुलिस गिरोह के सरगना व उसके सहयोगियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है।वर्तमान में सभी आरोपित जेल में बंद हैं।
यह घटना 25 जुलाई की सुबह छह बजे हुई थी।सेवानिवृत्त एयरफोर्सकर्मी व पादरी बाजार स्थित आयुष्मान हास्पिटल की संचालक अशोक जायसवाल का बदमाशों ने अपहरण कर लिया।शहर से बाहर निकलने के बाद उनकी पत्नी बस्ती के हरैया में तैनात डा. सुषमा जायसवाल को फोन कर एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई।
सर्विलांस व सीसी कैमरा फुटेज की मदद से 15 घंटे के भीतर अशोक जायसवाल को नौसढ़ के पास सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान बेलघाट निवासी करुणेश कुमार दुबे, सिकरीगंज के श्यामसुंदर उर्फ गुड्डू यादव और जनार्दन गौंड को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में चार अन्य बदमाशों के नाम सामने आए।
इनमें एक कमालुद्दीन ने पुराने मामले में रायबरेली में आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि अन्य आरोपितों को पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से दबोच लिया।पुलिस की विवेचना में सामने आया कि अपहरण की साजिश अशोक के किराएदार प्रदीप सोनी ने रची थी। इस गिरोह का सरगना करुणेश कुमार दुबे है।
कर्ज चुकाने के लिए की वारदात :
किरायेदार प्रदीप सोनी ने पूछताछ में बताया कि अपने सहयोगी देवेश मणि त्रिपाठी उर्फ तरूण और इन्द्रेश तिवारी उर्फ मोनू के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई थी। मोनू ने करुणेश, कमालुद्दीन और अन्य बदमाशों को अपहरण की जिम्मेदारी सौंपी थी।
प्रदीप ने बताया कि उसने अशोक जायसवाल से पांच लाख रुपये उधार लिए थे। जेल बाइपास पर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने पर दुकान टूटने से भारी नुकसान हुआ और वह कर्ज में डूब् गया। इसके बाद उसने अशोक का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई।
इनके ऊपर दर्ज हुआ मुकदमा :
शाहपुर पुलिस ने बेलघाट के चौतरा पट्टी निवासी करुणेश कुमार दूबे, सिकरीगंज के ढेबरा बुजुर्ग निवासी श्यामसुंदर उर्फ गुड्डू यादव, जद्दुपट्टी के कमालू, बलुआ उर्फ बकसुड़ के जनार्दन गौंड़, ढेबरा के प्रीतम कुमार, कोटिया बिसुनी गांव के अंकित तिवारी उर्फ शेरू, अंशुमान त्रिपाठी उर्फ अंश, प्रदीप सोनी, तारामंडल के बुद्ध विहार पार्ट सी निवासी देवेश मणि त्रिपाठी उर्फ तरुण, राजघाट के अमरूद मंडी निवासी इंद्रेश तिवारी पर मुकदमा दर्ज कराया है।
गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई के बाद गिरोह की चल-अचल संपत्तियों की जांच कराई जा रही है। अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क कराया जाएगा। आरोपितों के सहयोगियों पर भी कार्रवाई होगी।
- अभिनव त्यागी, एसपी सिटी
