सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मी अपहरण कांड में 10 बदमाशों पर गैंगस्टर का केस, संपत्ति जब्त कराने की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्टेडियम जाते समय सेवानिवृत्त एयरफोर्स कर्मी अशोक जायसवाल को कौअाबाग अंडरपास के करीब अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 10 बदमाशों पर गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई हुई है।डीएम के अनुमोदन पर गुरुवार की रात में शाहपुर थानेदार ने मुकदमा दर्ज कराया।अब पुलिस गिरोह के सरगना व उसके सहयोगियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है।वर्तमान में सभी आरोपित जेल में बंद हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना 25 जुलाई की सुबह छह बजे हुई थी।सेवानिवृत्त एयरफोर्सकर्मी व पादरी बाजार स्थित आयुष्मान हास्पिटल की संचालक अशोक जायसवाल का बदमाशों ने अपहरण कर लिया।शहर से बाहर निकलने के बाद उनकी पत्नी बस्ती के हरैया में तैनात डा. सुषमा जायसवाल को फोन कर एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई।

सर्विलांस व सीसी कैमरा फुटेज की मदद से 15 घंटे के भीतर अशोक जायसवाल को नौसढ़ के पास सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान बेलघाट निवासी करुणेश कुमार दुबे, सिकरीगंज के श्यामसुंदर उर्फ गुड्डू यादव और जनार्दन गौंड को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में चार अन्य बदमाशों के नाम सामने आए।

इनमें एक कमालुद्दीन ने पुराने मामले में रायबरेली में आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि अन्य आरोपितों को पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से दबोच लिया।पुलिस की विवेचना में सामने आया कि अपहरण की साजिश अशोक के किराएदार प्रदीप सोनी ने रची थी। इस गिरोह का सरगना करुणेश कुमार दुबे है।



कर्ज चुकाने के लिए की वारदात :

किरायेदार प्रदीप सोनी ने पूछताछ में बताया कि अपने सहयोगी देवेश मणि त्रिपाठी उर्फ तरूण और इन्द्रेश तिवारी उर्फ मोनू के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई थी। मोनू ने करुणेश, कमालुद्दीन और अन्य बदमाशों को अपहरण की जिम्मेदारी सौंपी थी।