गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड परीक्षा के पहले ही दिन चूक, सेंटर ढूंढते रहे परीक्षार्थी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालयों में शुक्रवार को बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हुईं। पहले ही दिन परीक्षा में अव्यवस्था देखने को मिली। करीब 300 परीक्षार्थी डेढ़ घंटे तक अपना केंद्र ढृढ़ते रहे। बाद में अंतिम समय में उनकी परीक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन केंद्र पर आयोजित कराई गई।

गोवि और संबद्ध कालेजों में बीएड प्रथम सेमेस्टर के परीक्षाओं की समय सारिणी 15 दिंसबर को जारी की गई थी। समय सारिणी पर कई केंद्रों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद 17 को संशोधित समय सारिणी जारी की गई। संशोधित सारिणी में परीक्षा दोपहर एक से चार बजे तक निर्धारित थी।

मिली जानकारी के अनुसार तीन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र गोरखपुर विवि सिविल लाइंस लिखा था। इस आधार पर वहां के विद्यार्थी दोपहर लगभग 12 बजे विश्वविद्यालय पहुंच गए। दीक्षा भवन में पहुंचने पर वहां छात्रों या उनके कालेजों से संबंधित कोई रिकार्ड ही नहीं था।

इससे छात्र परेशान हो गए। उन्होंने अपने कालेजों को सूचना दी। काफी दौड़-भाग के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी परीक्षाएं दीक्षा भवन में कराए जाने का निर्णय लिया। दीक्षा भवन में 10 कालेजों का केंद्र बनाया गया था। बाद में दूसरे कमरे खुलवाकर 300 अतिरक्ति छात्रों की परीक्षा कराई गई।