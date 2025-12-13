Language
    गोरखपुर में घने कोहरे का वायु गुणवत्ता पर पड़ेगा असर, नमी बढ़ने के कारण बनेगी प्रदूषण की परत

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:13 AM (IST)

    गोरखपुर में घने कोहरे से वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। नमी बढ़ने के कारण प्रदूषण के कारक निचले स्तर पर जमा हो जाएंगे, जिससे प्रदूषण की परत ...और पढ़ें

    गोरखपुर में कोहरे से वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड में घने कोहरे का वायु गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। कोहरे के कारण नमी बढ़ने पर प्रदूषण के कारक हवा निचले स्तर पर जमा हो जाएंगे। धूल, धुंआ सहित अन्य तत्वों के हवा संग ऊपर नहीं उठने से प्रदूषण की परत बन जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे एक्यूआइ में बदलाव आएगा।

    क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक विज्ञानी राममिलन वर्मा ने बताया कि घना कोहरा और ठंडी स्थिर हवा मिलकर वातावरण में प्रदूषण कणों को ऊपर उठने नहीं देती है। नमी बढ़ने से धूल-धुए के कण आपस में चिपककर और घनी परत बनाते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रभावित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही कूड़ा-कचरा जलाने पर रोक लगाई गई है।

    जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डा. बीके सुमन ने बताया कि एक्यूआइ बढ़ने से खांसी-जुकाम,गले में जलन, सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवा और प्रदूषण से बचाकर रखें। आवश्यकता पड़ने पर मास्क का प्रयोग करें।