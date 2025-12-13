गोरखपुर में घने कोहरे का वायु गुणवत्ता पर पड़ेगा असर, नमी बढ़ने के कारण बनेगी प्रदूषण की परत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड में घने कोहरे का वायु गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। कोहरे के कारण नमी बढ़ने पर प्रदूषण के कारक हवा निचले स्तर पर जमा हो जाएंगे। धूल, धुंआ सहित अन्य तत्वों के हवा संग ऊपर नहीं उठने से प्रदूषण की परत बन जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे एक्यूआइ में बदलाव आएगा।

