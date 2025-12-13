गोरखपुर में होगी इंजेक्शन और टीकों की जांच, पहले 15 दिन बाद आती थी रिपोर्ट

जनवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नथमपुल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय व प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। इसके बाद औषधि व खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बैठना शुरू कर दिया। अधिकारियों के आने के बाद प्रयोगशाला की स्थापना की दिशा में तेजी से काम शुरू किया गया।



इन तल पर होगी जांच

भूतल : खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के अधिकारी बैठ रहे हैं। यहीं पूरा रिकार्ड रहेगा और आने वालों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

प्रथम तल : खाद्य विभाग द्वारा लिए गए नमूनों की जांच होगी। इसके लिए बड़ी प्रयोगशालाएं बनकर तैयार हैं। उपकरण भी जल्द आने की उम्मीद है।

द्वितीय तल : औषधि प्रशासन विभाग दवाओं की जांच करेगा। यहां आने टेबलेट, कैप्सूल, सीरप के नमूनों की जांच की जाएगी। यदि दवाएं नकली या अधोमानक हैं तो संबंधित जिले को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

तृतीय तल : इंजेक्शन व टीकों के नमूनों की जांच की जाएगी।



15 दिन में आती है रिपोर्ट

इंजेक्शन के नमूने की जांच अत्याधुनिक मशीनों में की जाएगी। एक नमूने की जांच रिपोर्ट आने में 15 दिन लग जाते हैं। अमूमन औषधि के नमूनों की जांच रिपोर्ट देने में 60 दिन का समय दिया जाता है लेकिन ज्यादा नमूने आने के बाद रिपोर्ट देने में समय लगता है।



बीआरडी मेडिकल कालेज में बंद होगी प्रयोगशाला

बीआरडी मेडिकल कालेज में खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशाला है। यहां खाद्य विभाग द्वारा लिए गए नमूनों की जांच होती है। जांच के लिए नमूने दूसरे जिलों से आते हैं। गोरखपुर के नमूने दूसरे जिलों में जांच के लिए भेजे जाते हैं। हाल के दिनों में आने वाले नमूनों की तेजी से जांच कराई जा रही है। इसके बाद 15 दिन तक प्रयोगशाला बंद कर उपकरणों को नथमलपुर प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।



