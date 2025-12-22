Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे के चलते देरी से गोरखपुर पहुंची दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट, यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी

    By Satish Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:10 AM (IST)

    गोरखपुर में कोहरे के कारण दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानें देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। दृश्यता कम होने के ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खराब मौसम और कम दृश्यता का असर रविवार को भी हवाई सेवाओं पर रहा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु रूट की कई उड़ानें तय समय से देरी से पहुंचीं और रवाना हुईं। एयरपोर्ट पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कई लोगों की आगे की यात्रा प्रभावित हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह से ही उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। दिल्ली से सुबह 11:50 बजे आने वाला स्पाइसजेट का विमान करीब 30 मिनट की देरी से पहुंचा। वहीं, दिल्ली जाने वाला इंडिगो का विमान 12:10 बजे की बजाय 20 मिनट की देरी से रवाना हुआ।

    दोपहर बाद देरी और बढ़ गई। कोलकाता से अपराह्न 3:50 बजे आने वाली फ्लाइट एक घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची और फिर दो घंटे की देरी से रवाना हो सकी।

    मुंबई से शाम चार बजे आने वाला इंडिगो का विमान एक घंटे देर से पहुंचा और यात्रियों को लेकर डेढ़ घंटे की देरी से वापस हुआ। शाम को बेंगलुरु जाने वाली 6:15 बजे की उड़ान भी लगभग 30 मिनट की देरी से हुई।

    यात्रियों का कहना था कि यदि समय से अपडेट मिल जाता तो वे एयरपोर्ट देर से पहुंचते और अनावश्यक परेशानी से बच सकते थे।

    यह भी पढ़ें- बंद कमरे में अंगीठी ही नहीं ये चीजें जलाना भी हो सकता है जानलेवा, इन बातों का रखें ध्यान