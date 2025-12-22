कोहरे के चलते देरी से गोरखपुर पहुंची दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट, यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खराब मौसम और कम दृश्यता का असर रविवार को भी हवाई सेवाओं पर रहा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु रूट की कई उड़ानें तय समय से देरी से पहुंचीं और रवाना हुईं। एयरपोर्ट पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। कई लोगों की आगे की यात्रा प्रभावित हुई।

सुबह से ही उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। दिल्ली से सुबह 11:50 बजे आने वाला स्पाइसजेट का विमान करीब 30 मिनट की देरी से पहुंचा। वहीं, दिल्ली जाने वाला इंडिगो का विमान 12:10 बजे की बजाय 20 मिनट की देरी से रवाना हुआ।