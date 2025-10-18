Gorakhpur Fire: दुकान में लगी आग, एक ही परिवार के चार लोग झुलसे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भटहट कस्बे के बैरियर तिराहे पर शनिवार सुबह किराना दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने बगल में स्थित निजी पैथोलॉजी को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में दुकान मालिक विनोद जायसवाल समेत उनके परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। राजस्थानी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया गुलरिहा पुलिस ने झुलसे लोगों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब आठ बजे विनोद जायसवाल अपने बेटे अजय, विजय और पत्नी शकुंतला देवी के साथ दुकान के अंदर मौजूद थे। तभी अचानक अंदर से धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में दुकान आग के गोले में तब्दील हो गई। परिवार के लोग बाहर निकलने का प्रयास करते रहे लेकिन धुएं और लपटों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।