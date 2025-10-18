Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Gorakhpur Fire: दुकान में लगी आग, एक ही परिवार के चार लोग झुलसे

    By SATISH KUMAR PANDEYEdited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:27 AM (IST)

    गोरखपुर में एक दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि यह शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से पाया आग पर काबू, पुलिस ने झुलसे लोगों को पहुंचाया अस्पताल

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भटहट कस्बे के बैरियर तिराहे पर शनिवार सुबह किराना दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने बगल में स्थित निजी पैथोलॉजी को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में दुकान मालिक विनोद जायसवाल समेत उनके परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। राजस्थानी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया गुलरिहा पुलिस ने झुलसे लोगों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह करीब आठ बजे विनोद जायसवाल अपने बेटे अजय, विजय और पत्नी शकुंतला देवी के साथ दुकान के अंदर मौजूद थे। तभी अचानक अंदर से धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में दुकान आग के गोले में तब्दील हो गई। परिवार के लोग बाहर निकलने का प्रयास करते रहे लेकिन धुएं और लपटों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

    आग इतनी भीषण थी कि आस-पास के लोग भी घबरा गए। ग्रामीण और स्थानीय व्यापारियों ने बालू, पानी और गीले कपड़ों की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    सूचना मिलने पर भटहट चौकी प्रभारी विवेक कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और झुलसे सभी लोगों को तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजवाया। डाक्टरों ने बताया कि विनोद जायसवाल की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य तीनों की हालत स्थिर है।

    यह भी पढ़ें- दीपावली में फुल हो गई सेमी हाईस्पीड वंदे भारत, लखनऊ से गोरखपुर आने के लिए नहीं मिला टिकट

    स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान में रोजमर्रा के सामान के साथ बिक्री के लिए पेट्रोल और डीजल भी रखा जाता था। चिंगारी या शार्ट- सर्किट से आग लगी, जो पेट्रोल-डीजल के कारण फैल गई।

    चौकी प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि आग के कारणों की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में संभावना है कि दुकान में रखे ज्वलनशील पदार्थ से आग भड़की।मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है।